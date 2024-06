Google Mapy se dočkaly praktické novinky, ocení ji nejen vozíčkáři

Mapy od Googlu přidali šikovnou drobnost, která usnadní handicapovaným život

Jedná se o malou ikonu, díky které ihned poznají, zda je daný podnik bezbariérový

Novinka má prozatím omezenou dostupnost, nicméně brzy se jistě rozšíří také do Česka

Život s handicapem není žádný med. Co je pro běžného zdravého člověka naprostá samozřejmost, může být pro člověka s tělesným postižením nepřekonatelná překážka. Zatímco my, kteří máme to štěstí být zdraví na tyhle věci nemyslíme, handicapovaní musí každou cestu mimo svůj domov pečlivě plánovat, aby se například těsně před svým cílem nedozvěděli, že mají zkrátka smůlu. Vyjít vstříc se jim rozhodl softwarový gigant Google, který do svých map přidal praktickou funkci, která (nejen) vozíčkářům pomůže při plánování tras.

Handicapovaní ihned poznají, zda je dané místo bezbariérové

Společnost Google přidala ikonu bezbariérového přístupu do výpisů firemních profilů v Mapách Google u podniků, které samy prohlašují, že jsou bezbariérové. Vedle názvu podniku je malá ikona bezbariérového přístupu, která se však zobrazuje pouze v Mapách Google, nikoli ve vyhledávání Google, alespoň tedy prozatím. Toho si všiml Anuj Thaker, který se o tuto novinku podělil s ostatními skrze sociální síť X (dříve známou jako Twitter).

Před třemi lety Google umožnil firmám přidávat do svých firemních profilů na Googlu atributy bezbariérovosti a před několika lety umožnil vyhledávačům filtrovat podle bezbariérových míst. S příchodem nové ikonky se toho sice na první pohled mnoho nezmění, avšak handicapovaní budou bez dalšího pročítání ihned vědět, zda mohou daný podnik či místo bez větších problémů navštívit, což jim bezesporu přijde vhod. Mírným zklamáním je fakt, že tuto novinku prozatím Google drží pouze pro vybrané země a uživatele, avšak dá se předpokládat, že se velmi brzy rozšíří po celém světě, Českou republiku nevyjímaje.