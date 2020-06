Google chystá konkurenci pro AirDrop. Bude fungovat na Androidu, Windows i macOS

Přenášení souborů mezi všemi zařízeními od Apple ji díky funkci AirDrop hračka a tak není divu, že by podobný standard chtěla zavést i konkurence. O vlastním protokolu na přenášení souborů uvažuje snad každý výrobce smartphonů, čínští giganti Xiaomi, Oppo a Vivo dokonce pracují na jednom společném řešení. Nakonec však možná vše zastřeší Google.

Univerzální služba pro sdílení napříč platformami

I ten má rozpracovanou službu, která my měla nést pojmenování Fast Share nebo Nearby Share. Výhoda řešení od Google by měla spočívat v jeho univerzálnosti, podle posledních objevů v Chromiu by mělo rychlé sdílení souborů přes protokol Google fungovat napříč všemi zařízeními s internetovým prohlížečem Chrome, tedy nejen na Androidu, ale také na Chrome OS, Windows, macOS nebo Linuxu. Jen s iOS se zatím nepočítá.

Zatím není jasné, kdy se chystané novinky dočkáme. Spekuluje se, že ji do Androidu přidá aktualizace Google Play služeb. V redakci bychom tohle řešení rozhodně uvítali, tak doufejme, že se spuštění dočkáme v co nejbližší době.