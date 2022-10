Garmin Epix 2 se pyšní kabátkem Porsche. Kolik si za tuhle stylovku připlatíte?

Chytré hodinky od Garminu jsou vzhledem ke svému zaměření relativně povedené, alespoň co se týče designu. To ovšem neznamená, že by se nedal ještě zlepšit. Jeden z předních modelů Epix 2 si vzalo do parády známé studio Porsche Design, které těmto garminům ušilo zbrusu nový kabátek. Ačkoli nejde o radikální proměnu, zásah renomovaných designérů se na výsledku podepsal více než pozitivně.

Porsche × Garmin Epix 2 se pyšní pouzdrem kombinujícím stříbrnou a černou barvu, přičemž u hlavního tlačítka na pozici druhé hodiny najdeme odvážnou červenou barvu. Logo Porsche se nachází nejen na dýnku, ale také na silikonovém řemínku, přičemž v obou případech je vyvedeno velmi decentně. Lunetu dále zdobí nenápadný tachymetr odkazující na závodní historii značky. Kromě těchto úprav se budoucí majitelé mohou těšit na několik exkluzivních ciferníků, které obsahují například logo automobily či číslovku 911, jejíž význam není potřeba dlouze rozebírat. Pod naleštěným zevnějškem se nachází klasická verze Epix 2 Sapphire o průměru 47 milimetrů s AMOLED panelem, podporou pro více než 60 sportů, pokročilým měřením či výdrží na baterii až 16 dní. Pokud vás Porsche × Garmin Epix 2 zaujaly, připravte se na to, že si pořádně připlatíte. V Evropě jsou hodinky k dostání za 995 eur, tedy asi 24 500 Kč s DPH.