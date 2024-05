Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (06/2024)

Začátkem měsíce června se do služby Disney+ tradičně podívá řada nových přírůstků z oblasti filmů, seriálů a dokumentů, které v mnoha případech rozhodně stojí za vaši pozornost. Tentokrát můžeme doporučit kupříkladu třetí řadu dokumentárního seriálu Vítejte ve Wrexhamu, nový seriál ze světa Hvězdných válek jménem Star Wars: Akolytka nebo seriál z módního prostředí jménem Becoming Karl Lagerfeld.

Vítejte ve Wrexhamu (Welcome to Wrexham)

Datum premiéry 3. řady: 12. 6. 2024

12. 6. 2024 Hrají: Ryan Reynolds, Rob McElhenney, Humphrey Ker

V roce 2020 se Rob McElhenney a Ryan Reynolds dali dohromady, aby koupili Wrexham, fotbalový klub 5. ligy. Doufali, že z něj vytvoří příběh outsidera, kterému budou všichni fandit. Svět si toho všiml a hned je tu změna. Po patnácti bolestivých sezónách v národní lize se Wrexhamu konečně podařilo postoupit zpět do anglické fotbalové ligy. Nikdy nebylo v sázce víc, protože League Two je mnohem intenzivnější a klub se navíc potýká se sérií zranění a dalších překážek.

Zapálený tým a jeho fanoušci oslavují návrat na výsluní, ale zároveň se připravují na nové výzvy, které s návratem do EFL přichází. Dokáže Wrexham AFC čelit této výzvě a znovu se vzchopit? Netradiční seriál Vítejte ve Wrexhamu pokračuje již ve své třetí řadě, ve které se opět dočkáme známé dvojice, která plní sen mnoha obyvatel velšského městečka Wrexhamu a jeho okolí. Dotáhnout to až do Premiere League?

Star Wars: Akolytka (Star Wars: The Acolyte)

Datum premiéry 1. řady: 5. 6. 2024

5. 6. 2024 Hrají: Amandla Stenberg, Jeong-jae Lee, Manny Jacinto, Dafne Keen, Jodie Turner-Smith

V seriálu Akolytka se při vyšetřování šokujícího zločinu postaví uznávaný mistr Jedi (Lee Jung-jae) proti nebezpečné bojovnici z minulosti (Amandla Stenberg). Jak se objevují další stopy, vydávají se po temné stezce, kde zlověstné síly odhalují, že vše není tak, jak se na první pohled zdá.

Další nový seriál z populárního světa Hvězdných válek se tentokrát zaměří na dospělejší publikum, které už nebaví sledovat „pohádkový“ souboj dobra se zlem, ale touží po odstínech šedi, kdy žádné rozhodnutí není dobré nebo špatné, ale oboje zároveň, vždy podle úhlu pohledu. Akolytka uspokojí nejen fanoušky temné strany síly, ale také fanynky silných ženských hrdinek, kterými je seriál prošpikovaný.

Becoming Karl Lagerfeld (Kaiser Karl)

Datum premiéry 1. řady: 7. 5. 2024

7. 5. 2024 Hrají: Daniel Brühl, Agnès Jaoui, Théodore Pellerin, Alex Lutz, Julia Faure

Píše se rok 1972 a Karl Lagerfeld je 38letý, téměř neznámý návrhář konfekce. Ale vše se mění ve chvíli, kdy se setkává s mladým Jacquesem de Bascherem, ambiciózním svůdníkem a dandym. Karl je konečně odhodlán postavit se svému příteli Yvesovi Saint Laurentovi, géniovi haute couture, a jeho mocnému společníkovi, Pierrovi Bergému. Šarm, poměřování eg, extravagantní večírky a destruktivní zapálení pro věc. Sledujte, jak se Karl Lagerfeld stal legendou.

Kdo by neznal nedávno zesnulou módní ikonu Karla Lagerfelda. Ikonický bílý účes stažený do culíku a černé brýle provázely tohoto módního návrháře až v pozdější fázi kariéry, nicméně seriál Becoming Karl Lagerfeld bude pojednávat především o začátcích této nezapomenutelné osoby. V hlavní roli se navíc představí skvělý herec Daniel Brühl, takže se diváci rozhodně mají na co těšit.

Závoj (The Veil)

Datum premiéry 1. řady: 29. 5. 2024

29. 5. 2024 Hrají: Elisabeth Moss, Dali Benssalah, Josh Charles, Yumna Marwan, James Purefoy

Dvě ženy rozehrají cestou z Istanbulu do Paříže a Londýna smrtelně nebezpečnou hru na pravdu a lež. Jedna žena má tajemství a druhá má za úkol ho odhalit dřív, než přijdou o život tisíce lidí. I když se to zdá obtížné, musí velitelé misí americké CIA a francouzské rozvědky tajně odsunout stranou vzájemné spory a spolupracovat, aby odvrátili hrozící katastrofu dřív, než bude pozdě.

Seriál Závoj rozehrává nebezpečnou hru mezi dvěma ženami, přičemž co je pravda a co lež je relativní. Rozkousnutí tohoto oříšku ovšem může zachránit životy řady lidí, takže není času na zbyt. V hlavní roli se představí známá herečka Elisabeth Moss, kterou můžete znát ze skvělého seriálu Příběh služebnice.