Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (12/2024)

Poslední měsíc v roce je tady a s ním i náš přehled toho nejzajímavějšího ze světa filmů, seriálů a dokumentů, které můžete sledovat na streamovací platformě Disney+. Za zmínku tentokrát stojí například nový seriál ze světa Star Wars se jménem Bludná banda, který má premiéru o den dříve, dokument Elton John: Never Too Late nebo vánoční snímky Louskáčci a Skoro vánoční příběh, které si premiéru sice již odbyly, ale jejich čas nastává až nyní.

Star Wars: Bludná banda (Star Wars: Skeleton Crew)

Datum premiéry 1. řady: 3. 12. 2024

3. 12. 2024 Hrají: Jude Law, Kerry Condon, Ryan Kiera Armstrong, Ravi Cabot-Conyers, Tunde Adebimpe

Příběh čtyř dětí, které se ztratily v galaxii Star Wars a hledají svou domovskou planetu. Na své dobrodružné cestě se setkávají s mnoha podivnými bytostmi a nebezpečnými místy, se kterými se budou muset vypořádat. V seriálu Star Wars: Bludná banda hrají například Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon a Nick Frost.

Univerzum Hvězdných válek se v poslední době značně rozrůstá o různé seriály, které mají kolísavou kvalitu. Bludná banda míří především na mladší a dospívající publikum skrze své obsazení, kde prim hrají děti. Ty, ačkoli jsou jednou z cílových skupin příběhů z předaleké galaxie, zatím neměly v tomto světě příliš velké zastoupení. Dokáže to změnit tento seriál?

Milé laskavosti (Kinds of Kindness)

Datum premiéry: 28. 11. 2024

28. 11. 2024 Hrají: Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau

Snímek Milé laskavosti je povídkový triptych o muži, který se usilovně snaží převzít kontrolu nad svým životem. O policistovi, kterého znepokojí návrat jeho jeho ztracené ženy, která se chová jako zcela jiný člověk. A o ženě, která je odhodlaná najít konkrétní osobu se zvláštními schopnostmi, která je předurčena stát se skvělou duchovní vůdkyní. Ve filmu hrají například Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie a Hunter Schafer.

Nejen nepříliš obvyklé vyprávění tří různých příběhů je hlavním tahákem filmu Milé laskavosti. Tou jsou i herecké hvězdy jako Emma Stone či Willem Dafoe, kteří nejednou prokázali, že na stříbrném plátně dokáží divy. Pokud vás alespoň trochu tento snímek zaujal, rozhodně byste mu měli dát šanci.

Elton John: Never Too Late

Datum premiéry: 13. 12. 2024

13. 12. 2024 Účinkují: Elton John

V dokumentu režirovaném R. J. Cutlerem a Davidem Furnishem se Elton John ohlíží za svou neuvěřitelnou padesátiletou kariérou, svými raketovými vzestupy i bolestivými pády. Odhaluje, jak překonal temné období svého života, aby se z něj stala ikona, kterou zná celý svět. V dokumentu Elton John: Never Too Late se také objeví zbrusu nová píseň Never Too Late.

Kdo by neznal britskou popovou legendu Eltona Johna. Jeho písně se za roky jeho působení staly nestárnoucí klasikou. V novém dokumentu budeme moci nahlédnout na jeho jen ztěží uvěřitelnou kariéru, která zahrnuje několik dekád, kdy tento oblíbený zpěvák zůstal stále na vrcholu.

Louskáčci (Nutcrackers)

Datum premiéry: 29. 11. 2024

29. 11. 2024 Hrají: Linda Cardellini, Ben Stiller, Edi Patterson, Toby Huss, Tim Heidecker

Mike je vytržen ze staromládeneckého života, aby pomohl svým osiřelým synovcům najít nový domov. Vánoční komedie a Ben Stiller, to je zkrátka kombinace, kterou si nemůžete nechat ujít. Ve snímku Louskáčci se tento nestárnoucí komediální herec objeví po boku například Lindy Cardellini, Edi Patterson či Tobyho Husse a opět se můžeme těšit na zběsilou jízdu.

Zrovna když Mike (Ben Stiller) uzavírá největší obchod své kariéry, je vytržen ze staromládeneckého života ve velkoměstě, aby se na farmě v Ohiu postaral o své nedávno osiřelé synovce. Čtyři neurvalí chlapci způsobují problémy na každém kroku, takže to, o čem si Mike myslel, že bude jen rychlý výlet, se změní v nečekané dobrodružství. S blížícími se prázdninami však zjistí, že za rošťárnami chlapců se skrývají velká srdce. To ho donutí rozhodnout se, zda chce dělat kariéru, nebo být strýcem, jakého jeho synovci potřebují.

Skoro vánoční příběh (An Almost Christmas Story)

Datum premiéry: 15. 11. 2024

15. 11. 2024 Namluvili: Mamoudou Athie, Cary Christopher, Jim Gaffigan, Natasha Lyonne, John C. Reilly

Mladá sova potká v New Yorku ztracené děvčátko a společně se snaží dostat na Vánoce domů. Animovaný krátkometrážní snímek Skoro vánoční příběh vás pohladí na srdci i na duši a připomene vám, o čem nadcházející svátky skutečně jsou. Své hlasy postavám propůjčí například Mamoudou Athie, Cary Christopher, Jim Gaffigan nebo Natasha Lyonne.

Krátké animované snímky mají kouzlo v tom, že dokáží v relativně úsporné podobě odvyprávět často dechberoucí příběhy, které zkrátka nepotřebují dlouhé hodiny budování napětí. Skoro vánoční příběh je jedním z příkladů toho, jak na omezené ploše lze vystavět příběh, který vám dá i něco více, než jen instantní zábavu, jenž za pár hodin vyprchá.