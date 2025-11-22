Black Friday gadgety, které stojí za to: AI záznamník, sluchátka i robotická sekačka

- Podívali jsme se na ty nejzajímavější nabídky v rámci Black Friday
- Za výhodnou cenu můžete koupit třeba robotickou sekačku, sluchátka či AI hlasový záznamník
- V některých případech můžete ušetřit téměř polovinu ceny
Konec listopadu neomylně znamená také příchod nejoblíbenějšího konzumního svátku na světě jménem Black Friday, nebo pokud chcete česky, tak Černý pátek. Zatímco v zahraničí bývá toto období striktně vyhrazeno na jeden konkrétní den, v rámci kterého můžete pořídit různé produkty za opravdu výhodné ceny, v Česku máme slevy o poznání raději a nejeden výrobce a prodejce proto nabízí nižší ceny u produktů se značným předstihem a po delší dobu. Pokud se nedokážete v současných slevách zorientovat a nevíte, co z chytrých gadgetů se vyplatí pořídit, rádi vám v tomto článku napovíme.
AI poznámky, které fungují na jedničku
Začněme užitečným pomocníkem s názvem Plaud Note. Pokud jej neznáte, jedná se o AI hlasový záznamník, který vám s pomocí umělé inteligence umí usnadnit život, obzvláště pokud si během dne potřebujete zapamatovat řadu informací. Záznamník se pyšní minimalistickým designem, podporou 112 jazyků včetně češtiny a slovenštiny, duálním režimem nahrávání či vestavěným 64GB úložištěm pro přibližně 480 hodin záznamu. Na jedno nabití vydrží zhruba 30 hodin kontinuálního záznamu, případně 60 dní v pohotovostním režimu.
S nahranými záznamy lze poté pracovat společně s populárními AI modely, jako jsou GPT-4.1, o3-mini, Claude 3.7 a 4, Gemini 2.5 Pro a 2.5 Flash. Díky aplikaci Plaud pak můžete nechat nadiktované záznamy přepsat, tvořit z nich shrnutí, a dokonce nechat AI vytvořit myšlenkové mapy. Pokud by vám nevyhovovala podoba připomínající platební kartu, můžete sáhnout po variantě AI Pin, která má podobu malé kapsle, jež lze nosit jako náramek či přívěšek. V obou případech stojí Plaud Note 4 490 korun, nicméně po zadání kódu BF15 jej můžete mít za cenu 3 816 korun.
Kreativní hračka pro děti a užiteční pomocníci do kuchyně
V rámci Black Friday můžete pořídit něco zajímavého i pro děti. Pakliže vaše ratolest ráda tvoří, jistě ji potěší zajímavá vychytávka v podobě 3D pera 3Doodler Start+. To umožňuje skrze vytlačování zahřívané hmoty vytvářet různé konstrukce a obrazce, jejichž omezením je jen dětská představivost.
Vlákno 3D pera 3Doodler Start+ je při vytlačování teplé a bezpečné na dotek a hrot pera se nezahřívá. Je zcela bez rizika pro děti od 6 let a funguje na baterii s dobou tvoření přibližně 35 až 45 minut, přičemž doba nabíjení trvá 30 až 40 minut. Standardně pořídíte 3Doodler Start+ i s 72 náplněmi a 12 šablonami za 1 390 korun, se slevou 15 % po zadání kódu BF15 pak za cenu 1 181 korun.
Nebo možná byste raději pořídili něco zajímavého do domácnosti? Pokud jste ještě neměli možnost vyzkoušet horkovzdušnou fritézu, Cosori TF101S Dual Blaze rozhodně stojí za zvážení. Desetilitrová nádoba poslouží k přípravě velkých kusů masa, celé drůbeže, jehněčího hřbetu nebo mega porce hranolek. Fritéza obsahuje 4 topná tělesa o celkovém výkonu 2800 W. Díky hornímu i spodnímu ohřevu odpadá nutnost protřepávání jídla během přípravy a také nutnost fritézu předehřát. Normálně by vás fritéza stála 6 190 korun, po zadání kódu BF15 ale může být vaše za cenu 5 261 korun.
Jestli často a rádi vaříte, jistě oceníte také vždy čerstvé bylinky. Pěstovat si je ve vlastních květináčích je sice možná varianta, ale jde to i chytřeji s automatickým květináčem regulujícím osvětlení Véritable Smart. Srdcem květináče Véritable Smart jsou Lingoty, speciálně navržené semenné bloky, které zajišťují efektivní klíčení a růst.
Tyto bloky obsahují substrát na přírodní bázi s živinami pro perfektní růst a jsou k dispozici v desítkách odrůd – od běžných bylinek, jako je bazalka a tymián, až po jedinečnější druhy, jako jsou chilli papričky a jedlé květiny. Běžně by tento květináč mohl být váš za 5 490 korun, avšak po zadání kódu BF15 se jeho cena sníží na příznivějších 4 666 korun.
Sekačka na zahradu a vždy čistá okna
Zima sice klepe na dveře, ale proč se už nyní nepřipravit na další sezónu? Řeč je pochopitelně o robotické sekačce Ecovacs Goat O500 Panorama, která je vhodná na trávník o rozloze přibližně 500 m². Pro orientaci využívá vizuální navigaci, která kombinuje 360° panoramatickou kameru, AI kameru typu rybí oko, pevný 3D ToF LiDAR a umělou inteligenci, automatické mapování SmartEdge či inteligentní plánování trasy.
Nechybí ani ochrana IPX6, hlučnost je nižší než 58 dB a sekačka zdolává svahy se sklonem přibližně 45 % (24°). V běžném prodeji je Ecovacs Goat O500 Panorama za cenu 22 690 korun, se slevou během Black Friday ale může být vaše za cenu 16 490 korun.
Nejen zahrada potřebuje údržbu. Pokud máte v domácnosti hodně velkých oken, jejich mytí je bezesporu něco, do čeho se dvakrát nehrnete. Díky robotickému čističi oken Ecovacs Winbot W2S ale může být tato činnost výrazně příjemnější. Čističi oken nechybí schopnost efektivně likvidovat nečistoty pomocí tří trysek se širokoúhlým rozprašováním vody na dvou stranách robota a disponuje také oboustranným pratelným čistícím hadříkem z mikrovlákna.
Samozřejmostí je inteligentní navigace WIN-SLAM 4.0 a optimalizovaný sací výkon až 8 000 Pa, přičemž uklouznutí zabraňuje 10-stupňový bezpečnostní systém. Čistič oken Ecovacs Winbot W2S můžete mít za cenu 11 490 korun.
Kvalitní hudba do uší i na párty
Jestli hledáte naopak něco z hudebního odvětví, neměli byste ve svém výběru vynechat produkty od JBL. Například sluchátka JBL Tour One M2 s aktivním potlačením hluku nabízí také vyladěný zvuk JBL Pro Sound s Hi-Res certifikací, 4 mikrofony pro čisté telefonní hovory nebo funkci Personal Sound Amplification, která zesílí váš hlas i hlasy ostatních, aniž byste si museli sluchátka sundat.
Běžně by vás tato sluchátka přišla na částku 6 990 korun, avšak během Black Friday slev můžete ušetřit příznivých 46 procent a pořídit si je za cenu 3 799 korun.
Pakliže neradi posloucháte hudbu sami a spíše pořádáte malé domácí (či venkovní) večírky, jistě oceníte pro změnu nějaký pořádný reproduktor. JBL PartyBox Club 120 rozhodně patří do kategorie těch nejlepších boomboxů, které můžete na trhu pořídit. Výkonný zvuk JBL Pro Sound dodá vaší akci patřičný švih a světelná show, která se synchronizuje s rytmem hudby, naopak pořádně akci rozzáří.
Bluetooth zařízení se okamžitě spárují s reproduktorem, takže můžete streamovat váš nejlepší party playlist snadno a rychle, a to přibližně po dobu 12 hodin na jedno nabití. Namísto 9 990 korun navíc díky Black Friday slevě zaplatíte příjemných 7 499 korun.
Robotický kámoš, který vám pohlídá dům
Máte doma zvířata, které chcete mít vždy pod dohledem? Enabot Rola Mini je zajímavý robotický společník s 2K kamerou, díky které budete mít přehled o domácnosti, i když v ní nejste. Díky dálkovému ovládání přes aplikaci se můžete se svým mazlíčkem spojit kdykoli – vidět ho, mluvit na něj a sledovat jeho reakce v reálném čase. Robot se pohybuje na pogumovaných pásech, zvládá jízdu po různých površích a po každém převrácení se sám vrátí zpět na kola.
Kamera s rozlišením 2K a širokým zorným úhlem 137° zachytí každý důležitý moment, zatímco obousměrný zvuk umožní mluvit se zvířetem nebo třeba s dětmi doma. Díky velké baterii s kapacitou 5000 mAh zvládne robot fungovat zcela samostatně, konkrétně zhruba 25 dní. Jeho odolná konstrukce a pohyblivost zaručují, že zvládne i větší nárazy nebo nečekané překážky. Běžně ho pořídíte za cenu 3 990 korun, avšak po zadání kódu BF15 si ho můžete koupit za cenu 3 391 korun.