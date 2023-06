Apple se opět soudí o logo, tentokrát se 111 let starou firmou

Nakousnuté jablko patří mezi nejznámější firemní loga na světě

Není proto divu, že jej Apple střeží jako oko v hlavě

V některých případech nejde pro žalobu daleko

Ikonické nakousnuté jablíčko společnosti Apple patří mezi celosvětově nejznámější loga. Firma z Cupertina jej používá už od roku 1977, kdy na sobě neslo ještě duhové barvy. V průběhu let se styl jablka sice měnil, jeho základní tvary ale vždy zůstaly zachovány. Není proto divu, že si jej Apple zuby nehty chrání a jakékoli pokusy o jeho kopírování či inspiraci tvrdě potírá svou armádou právníků a rozpočtem, který by zahanbil nejeden rozvojový stát. Mnohdy vševidoucímu oku Applu neuniknou ani společnosti, které s moderními technologiemi nemají mnoho společného.

Je jablko soukromým majetkem Applu?

To je také případ švýcarské firmy Fruit Union Suisse, která má ve svém logu, jak jistě správně uhodnete, jablko. To se sice ani vzdáleně nepodobá tomu od Applu, což ale technologického giganta vůbec nezajímá, stejně jako obor, ve kterém Švýcaři podnikají. Fruit Union Suisse se totiž zabývá pěstováním ovoce a výrobou ovocných produktů, přičemž ve svém logu mají červené jablko s bílým helvetským křížem, tedy stylizovanou vlajku Švýcarské konfederace. Před žalobou je nezachránil ani fakt, že Fruit Union Suisse existuje už 111 let.

„Moc to nechápeme, protože to nevypadá na to, že by se (Apple) snažil bránit své logo s nakousnutým jablkem,“ řekl ředitel Fruit Union Suisse Jimmy Mariéthoz. „Jejich cílem je vlastnit práva na skutečné jablko, což je podle nás něco takřka univerzálního, co by měl mít každý možnost používat zdarma,“ dodává Mariéthoz. Apple se ve své žalobě opírá o fakt, že se od roku 2017 snaží ve Švýcarsku získat ochranou známku na vágní popis odrůdy jablka Granny Smith, nikoli na zcela konkrétní nakousnuté jablko, které má už několik dekád ve svém znaku.

Švýcarský institut pro správu duševního vlastnictví minulý měsíc žádosti společnosti Apple částečně vyhověl, ale pouze pro některé kategorie produktů, o které výrobce iPhonů žádal. Institut se odvolával na právní zásadu, podle níž jsou generické obrázky běžného zboží veřejným majetkem. Společnost Apple podala proti rozhodnutí v dubnu 2023 odvolání, což jí ovšem nebrání v tom, aby žalovala jiné společnosti. Není to přitom poprvé, kdy Apple žaluje jinou společnost na základě vágní podobnosti značek – v roce 2020 například podala žalobu na firmu Prepear, která měla ve svém logu stylizovanou hrušku a rok předtím se pustila do křížku s norskou politickou stranou, která pro změnu vsadila na realistický symbol červeného jablka.