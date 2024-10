Aktuální akce v App Store: známá deskovka, fyzikální puzzle hra a povedená diablovka

A je tady opět pátek a s ním i náš tradiční seriál, který vám doporučuje to nejzajímavější z aplikací a her, které jsou momentálně dostupné v App Store zdarma, či alespoň se slevou. Nyní můžeme vypíchnout třeba skvělou hru Krycí jména, puzzle titul se zmařením na fyziku Human: Fall Flat či variaci na známé Diablo jménem Book of Demons: Tablet Edition.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Krycí jména

Stejně jako ve včerejším výběru aplikací a her pro Android, ani v dnešním výběru pro iOS nesmí chybět adaptace skvělé hry Krycí jména. Pakliže jste se taky s tímto titulem již setkali a chcete si jej zahrát s přáteli, ovšem z různých důvodů vám nevyhovuje fyzická verze, nyní máte k dispozici alternativu. Digitální varianta zachovává všechna pravidla a zábavnost, takže se určitě máte na co těšit. Původní cena byla 125 korun.