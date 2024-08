Aktuální akce v App Store: plošinovka ze staré školy, noirová detektivka a umělecká adventura

Pátek je tady, což znamená náš pravidelný seriál, který vám doporučuje to nejzajímavější z aplikací a her, co se momentálně nachází na App Store zdarma, či alespoň se zajímavou slevou. Tentokrát můžeme vypíchnout třeba oldschoolovou plošinovku Dwarf Journey, povedenou noirovou detektivku Chicken Police nebo adventuru na pomezí hry a uměleckého díla s názvem Alto’s Adventure.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Dwarf Journey

Plošinovky jsou pro chytré telefony jako dělané. Přehledné úrovně propojené s jednoduchým ovládáním dávají vyniknout hrám, které bychom mohli na konzolích či PC snadno minout. Tím je i titul Dwarf Journey, který kombinuje povedenou pixelartovou grafiku, náročné hopsací pasáže a mechaniky žánru roguelike, díky kterým se vám hra jen tak neomrzí. Původní cena byla 75 korun.