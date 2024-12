Aktuální akce v App Store: japonské RPG, novodobé piškvorky a pomocník pro hudebníky

Je tady pátek, což znamená i náš pravidelný seriál, ve kterém vám doporučujeme to nejzajímavější ze světa aplikací a her, které jsou momentálně zdarma či ve slevě na App Store. Z dnešního výběru si zaslouží vypíchnout třeba japonské RPG Secrets of Mana, nová podoba tradiční hry piškvorky s názvem Circular Tic Tac Toe nebo pomůcka pro amatérské i profesionální hudebníky Samplr.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Circular Tic Tac Toe

Klasickou hru piškvorky zná patrně každý, minimálně ze školních lavic. Zahrát si tuto nestárnoucí hru nicméně může být pořádná výzva, pokud nemáte tradiční čtverečkovaný papír, ale vyzkoušíte mobilní titul Circular Tic Tac Toe. Ten totiž hru ozvláštňuje (a notně jí přidává na obtížnosti) tím, že herní plocha je kruhová. Zvládnete novou výzvu? Původní cena byla 75 korun.