Aktuální akce v App Store: adaptace deskovek od Vlaadi Chvátila a legendární plošinovka

Máme tady pátek a s ním i náš přehled toho nejzajímavějšího z aplikací a her, které jsou momentálně k dispozici zdarma či se slevou na App Store. Za zmínku stojí kupříkladu dvojice digitálních adaptací deskovek od českého autora Vlaadi Chvátila jménem Through the Ages a Galaxy Trucker, nebo legendární plošinovka Mega Man X od Capcomu.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Art of Rally

Závody rallye nejsou jenom sport, je to svým způsobem umění. S tím by naplno souhlasili také autoři hry Art of Rally, která kombinuje skvělé a zábavné závody s neotřelou vizuální stránkou, jenž vás chytne a už nepustí. Pokud si chcete vyzkoušet trochu něco jiného, tento titul vám může nabídnout zábavu na dlouhé hodiny. Původní cena byla 200 korun.