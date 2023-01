Aktuální akce na Google Play: editor fotografií, pixelartová metroidvania a netradiční adventura

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se Obchodu Google Play přináší tipy na jejich výhodné získání.

Z dnešního výběru můžeme vypíchnout například jednoduchý editor fotografií Photo Editor Pro, pixelartovou plošinovku v metroidvania stylu Sasaya nebo netradiční adventuru se zajímavým vizuálním stylem a netradičním příběhem s názvem The Almost Gone.

Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Sasaya

Retro plošinovka Sasaya si bere to nejlepší z žánru metroidvania a přináší jej na mobilní zařízení. Pixelartová grafika snadno odolá zubu času a prověřené mechaniky se jen tak neomrzí. Pomůžete Marii pokořit všechny úrovně a porazit temné síly? Původní cena byla 75 korun.