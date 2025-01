AirPods Pro vydávají tajemné zvuky. Nejde o chybu, ale funkci, uklidňuje Apple

Sluchátka Apple AirPods čas od času vydají tichý zvuk

Nejedná se o chybu, ale o funkci

Tímto si sluchátka ověřují, že vše funguje přesně tak, jak má

Pokud vlastníte sluchátka Apple AirPods Pro a pozorně posloucháte, jistě jste se s tím už setkali – tu a tam vydá jejich pouzdro zvuk, přičemž není jasné, proč to udělaly. Jestli máte pocit, že se jedná o nějakou chybu, pak vás můžeme uklidnit. Jedná se totiž o novou funkci, která do sluchátek AirPods Pro přišla s jednou z posledních aktualizací, jenž zároveň přinesla i možnost využívat AirPody Pro jako naslouchátka.

Tajemné zvuky mají svůj důvod

V příručce sám Apple uvádí, že AirPods Pro mohou v pouzdře často přehrávat zvuk, aby se ujistily, že mikrofony a reproduktory fungují, jak mají. Konkrétně píše Apple toto: „Aby bylo zajištěno, že mikrofony a reproduktory AirPods fungují co nejlépe (například aby bylo možné zajistit kvalitní výsledky testu sluchu), mohou sluchátka AirPods v nabíjecím pouzdře pravidelně přehrávat tichý zvuk.“ O tomto tajemném zvuku se na internetu začaly vést debaty, mimo jiné také v podcastu ATP. Jak v něm bylo poznamenáno, Apple nemá jasného průvodce, který by poskytoval přehled o různých zvucích, které AirPods vydávají, takže to pro někoho může být matoucí.

Sluchátka AirPods Pro kupříkladu přehrají zvuk, když je baterie vybitá, nebo když položíte nabíjecí pouzdro na nabíječku, případně když pouzdro připojíte k nabíječce kabelem. Některé zvuky lze vypnout tím, že spárujete AirPods se zařízením od Applu, přejdete do Nastavení, klepnete na ikonu AirPods a vypnete možnost Zapnout zvuky nabíjecího pouzdra.