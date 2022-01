Airpods Pro 2 slibují dvě praktické novinky. Potěší audiofily i zapomnětlivce

Apple si u svých produktů často dává na čas s funkcemi, které konkurence nabízí již nějaký ten rok. Někdy tedy trvá, než jablečný produkt nabídkou funkcí dospěje ke svému přídomku Pro. V případě AirPods Pro by však cupertinská společnost mohla u druhé generace sluchátek přinést dlouho očekávaná vylepšení.

Dle analytika Ming-Chi Kua by totiž sluchátka mohla disponovat kodekem ALAC, tedy Apple Lossless Audio Codec, který umí bezdrátově přenášet zvuk bez ztráty kvality. Inženýři však nyní řeší, zda bude možné pro přenos audia využít technologii Bluetooth. Dle Garyho Geavese, viceprezidenta pro akustiku, totiž „modrý zub“ nenabízí takovou datovou propustnost, která by splňovala požadavky Applu.

Dalším malým vylepšením druhé generace sluchátek má být nabíjecí pouzdro, které by mělo umět vydávat zvuk. To by mělo pomoci uživatelům při hledání sluchátek či samotného pouzdra. Jablečná společnost by pak dle Kua měla sluchátka představit na konci letošního roku.