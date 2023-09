A je po překvapení! Známe vzhled, parametry i datum premiéry Xiaomi 13T Pro

Společnost Xiaomi rozeslala pozvánky na tiskovou konferenci, na které budou představené podzimními vlajkové smartphony řady Xiaomi 13T. Událost s podtitulem „Skutečné mistrovství“ se uskuteční v Berlíně 26. září, zahájení je naplánované na 14:00 našeho času.

Berlínská událost pravděpodobně přinese dva nové smartphony – Xiaomi 13T a 13T Pro. Na internetu se objevily tiskové snímky a parametry vybavenějšího modelu, jehož předobrazem se zjevně stal smartphone Redmi K60 Ultra. Oproti němu však má chystané Xiaomi nabídnout několik odlišností, zejména v oblasti fotoaparátu.

Zatímco designově si mají být oba telefony podobné jako vejce vejci, chystanou novinku od Xiaomi poznáte snadno podle loga značky Leica na fotomodulu. Měnit se má i samotná sestava fotoaparátů, nasazena má být následující trojice:

V kruhovém otvoru displeje se pak má nacházet 20Mpx selfie kamerka.

Xiaomi 13T Pro má dále disponovat 6,7″ OLED displejem s 1,5K rozlišením a obnovovací frekvencí 144 nitů, 4nm čipsetem MediaTek Dimensity 9200+ nebo 5000mAh akumulátorem s podporou 120W nabíjení. Chybět nemá ani voděodolnost IP68 a štědrá porce paměti – v maximální konfiguraci až 16 GB RAM a 1TB úložiště. Xiaomi 13T Pro bude nabízen ve dvou barevných variantách – černé s hladkým povrchem nebo v modré s texturou imitující kůži.

Základní Xiaomi 13T má nabídnout lehce ořezanou výbavu – namísto teleobjektivu má být k dispozici pouze 2Mpx hloubkový senzor, na pozici čipsetu má být osazen slabší MediaTek Dimensity 8200. Pomalejší má být i nabíjení, maximální výkon bude omezen na 67 wattů.

Hello Berlin! Xiaomi's sensational reveal is fast approaching!

This Sep 26th, at 2PM GMT+2, prepare to feast your eyes on our #Xiaomi13TSeries crafted with @leica_camera.#MasterpieceInSight #XiaomiLaunch

🟠📷🔴loading… pic.twitter.com/4vqFZtAHij

— Xiaomi (@Xiaomi) September 5, 2023