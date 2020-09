Žhavte (nejen) svoje Pixely! Google vypustil finální Android 11

Google konečně dokončil práce na operačním systému Android 11 a uvolnil ke stažení finální verzi. Už nyní si ji mohou stáhnout majitelé smartphonů Google Pixel (všech kromě první generace) a dokonce i telefonů několika dalších značek.

Android 11 přináší spoustu novinek, které používání operačního systému od Google ještě více zpříjemní. Mezi nejviditelnější změny patří:

… a spousta dalších věcí, o nichž si můžete přečíst více v našem souhrnném článku. Brzy se rozběhne kolotoč aktualizací, který bude tradičně trvat dlouhé měsíce. Podle Google by měl být update dostupný již dnes nejen pro Pixely, ale i pro vybrané smartphony značek OnePlus, Xiaomi, Oppo a Realme; konkrétní modely ale bohužel neznáme. Příslib Androidu 11 pro své telefony potvrdila i společnost HMD Global stojící za smartphony Nokia.

Hi 👋@Android 11. As always, with our 2-year OS promise, we’ll be upgrading our phones to get our consumers straight to the stuff that matters most. #Android11 https://t.co/WB1bh4szri

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) September 8, 2020