Nintendo odhalilo cenu předplatného s kolekcemi her z N64 a Sega Mega Drive

Japonská videoherní společnost Nintendo před pár dny v rámci své série videí pod názvem Direct představila hned několik novinek. Ačkoli se říjnový Direct měl týkat primárně hry Animal Crossing (a že novinek bylo skutečně požehnaně), velkou pozornost přitáhlo také oznámení ceny vyšší formy předplatného.

V rámci Nintendo Switch Online si půjde předplatit navíc takzvaný Expansion Pack, jehož hlavním tahákem je přístup ke klasikám z konzolí Nintendo 64 a Sega Mega Drive (V USA známou jako Genesis).

Zároveň s emulátorem legendárních konzolí získají předplatitelé zdarma také DLC Happy Home Paradise pro Animal Crossing zdarma.

Mezi videoherní klasiky z Nintenda 64 a Segy Mega Drive patří například Mario Kart 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Star Fox 64, Mario Tennis, Super Mario 64, Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Contra, Castlevania: Bloodlines či Golden Axe. Hry budou podporovat ukládání pozic, vracení se v čase a v některých případech také lokální a online multiplayer.

Nintendo Switch Online + Expansion Pack - Overview Trailer

Watch this video on YouTube

Cena základního individuálního předplatného Nintendo Switch Online je oproti konkurenčním konzolím poměrně lidová a vyjde na 499 Kč. Je proto poměrně překvapivé, že vyšší verze předplatného s Expansion Pack má stát 50 dolarů ročně (cca 1 399 Kč s DPH – česká cena prozatím nebyla stanovena), v rodinné variantě si poté připravte rovnou 80 dolarů (cca 2 199 Kč s DPH).