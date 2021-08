Má Uber své vlastní „turbo“? Údajně si účtuje více, když máte téměř vybitou baterii

Moderní služby jako Uber či Lyft výrazně proměnily způsob, jakým nahlížíme na taxislužby. Zatímco dříve byl žlutý taxík a nerudný řidič účtující si vysoké částky běžným stereotypem, dnes si ve větších městech bez výraznějších problémů skrze aplikaci objednáme vlastního řidiče, cena je nám propočítaná předem a platit se dá bez toho, aniž bychom vytáhli peněženku.

Zatímco nepoctiví taxikáři do svých aut instalovali takzvané „turbo“, tedy tlačítko, které skokově zvednulo cenu jízdy, nyní podobným nařčením čelí také moderní přepravní služby. Ne snad že by po vás aplikace chtěla nějaký doplatek, ale údajně zneužívá situace, kdy máte téměř vybitou baterii.

S nařčením přišla na sociální síti Twitter uživatelka Sarah, která tvrdí, že Uber (stejnou praxi vypozorovala také u konkurenta Lyft) jí účtoval vyšší cenu ve chvíli, kdy byl její telefon nabitý na pouhých 18 procent. V tu chvíli Uber požadoval za její standardní trasu 81 dolarů (cca 1 800 Kč), zatímco běžná taxa se podle ní pohybuje mezi 25–30 dolary (cca 550–650 Kč). Jakmile svůj telefon dobila alespoň na 25 procent, cena za jízdu se opět ustálila v přijatelných hodnotách.

I wanted to backed this up yesterday but I couldn't find the screenshots until this morning. You can see my battery is at 18% and the ride (which is normally $25-$30) is hiked up to $81. I saw it change instantly. The price dipped once I charged my phone to 25%. https://t.co/cy2S5YyTAr pic.twitter.com/ZaKpB7JZi0

— Sarah | Unfriendly Black Techie (@NerdyAndNatural) August 17, 2021