Aktualizace aplikace Kudy z nudy přidává ukazatel vytíženosti turistických míst a offline mód

Agentura CzechTourism připravila pro uživatele cestovatelského portálu Kudy z nudy prázdninovou novinku v podobě vylepšené mobilní aplikace Kudy z nudy – Tipy na víkend. Aktualizovaná aplikace je nově dostupná i v off-line módu, zahrnuje panel vytíženosti lokality, širší obsah v mapě a je dostupná v anglickém jazyce. Vylepšení se dočkalo také uživatelské rozhraní.

„Největší potenciál vidím ve dvou pilotních funkcionalitách: ve sledování vytíženosti turistických míst a v automatických překladech do angličtiny. Anglickou verzí cílíme na cizince žijící v Česku, a pokud se překlady osvědčí, může aplikace sloužit všem zahraničním turistům přijíždějícím do Česka,“ říká Jan Herget, ředitel České centrály cestovního ruchu CzechTourism. „Ukazatel vytíženosti má potenciál pro řízení cestovního ruchu. Do pár měsíců, až se do něj načtou potřebná data, bude užitečným pomocníkem, který turistům ušetří čas a zkvalitní cestovatelský zážitek,“ dodává.

K seznamům turistických cílů a akcí v regionech po celé ČR nově přibyla obrazovka s výběry spravovanými redakcí kudyznudy.cz. Místo dlouhého hledání a filtrování v seznamech se uživatelé mohou inspirovat redakčním výběrem, který se mění podle sezony několikrát měsíčně.

Na stránce s detailním popisem jednotlivých bodů se nově zobrazují (i v mapovém pohledu) také tipy na užitečná místa v okolí turistických cílů. Pro pilotní spuštění této funkce byla přidána data od partnerů, jako je WC kompas (veřejné toalety), Adresář farmářů (farmy po celé ČR) a též data z otevřených databází. Kromě toho obsahuje také tipy na parkování, nejbližší bankomaty a další služby.

Užitečným pomocníkem na cestách je nová funkce zjišťování nejvytíženějších časů v dané lokalitě. Aplikace nabízí odhad vytíženosti, díky které se mohou cestovatelé vyhnout hodinám s nejvyšším předpokládaným množstvím jiných návštěvníků. S omezením některých funkcí vyžadujících připojení je nyní možné aplikaci používat i v místech bez signálu či při vypnutí mobilních dat díky offline režimu. Poslední novinkou je rozhraní v angličtině, které využívá cloudových překladových nástrojů. Aplikace Kudy z nudy je dostupná zdarma pro operační systémy Android a iOS.