7 důvodů proč čistit vzduch: V hlavní roli zdraví

Čističky vzduchu se v posledních letech stávají populárním doplňkem do domácností i kanceláří. Není divu, jedná se o zařízení, která dokážou vyčistit veškeré škodlivé částice ve vzduchu a přímo tak přispívají ke zlepšení zdraví. Jaké jsou ale konkrétní benefity? Vybrali jsme pro vás 7 nejdůležitějších. Podívejte se na ně.

Odstranění kouře

Benefit v podobě odstranění kouře a zápachu ocení nejen ti, kteří žijí s kuřákem, ale také všichni, kteří mají pod okny silnici. Možná byste byli překvapeni, kolik výparů se k vám do bytu dostane, obzvlášť, když je silnice pod vašimi okny hodně frekventovaná. Tyto škodliviny nejen zatěžují váš organismus, ale také mohou vést i k rakovině. Přitom tomu lze snadno předcházet, když budete používat čističku s uhlíkovým filtrem. Ten dokáže zachytit veškerý kouř a váš vzduch bude perfektně čistý.

Odstranění zápachu

Všichni majitelé domácích mazlíčků to znají. Například takový zápach z kočičího záchodu se dokáže v domě udržet ještě pěkně dlouho po jeho vyčištění. To stejné platí i když jste zapálení pěstitelé rostlin. Některé z nich totiž využívají jako ochranný mechanismus před býložravci vylučování nepříjemně páchnoucí silice. V obou případech platí to samé jako u kouře. Sáhněte po čističce vzduchu, která má v sobě uhlíkový filtr. Ten odstraní veškerý zápach a budete mít zase čistý a svěží vzduch.

Vyčištění od prachu

Prach je neustále přítomný v každé domácnosti. Můžete uklízet denně a stejně se bude neustále objevovat. Jediným způsobem, jak se prachu zbavit, je odstranit ho z ovzduší ještě než se usadí. O to se dokáže postarat čistička vzduchu, která navíc pomocí senzoru dokáže rozpoznat i míru znečištění ovzduší. Díky čističce budete nejen dýchat zdravější vzduch, ale také nebudete muset tak často utírat prach z nábytku.

Neutralizují chemikálie

Chemikálie jsou dnes všude. Hlavně to platí o běžných domácích čističích. Při jejich použití se pak jejich výpary dostávají do ovzduší. Pokud je jejich koncentrace v ovzduší minimální, tak nemají přímo škodlivé účinky. Při dlouhodobém vystavení nadlimitní dávky však mohou způsobovat nepříjemné nemoci. Rozhodně se tak vyplatí neriskovat a je lepší zainvestovat do čističky. Ta se postará o to, že budete vždy dýchat čerstvý vzduch bez chemikálií.

Zachycení alergenů

Všichni alergici znají to utrpení, když jsou vystaveni některému z alergenů. Obzvlášť v létě, kdy je vzduch plný pylů a jiných dalších alergenů, stačí vyvětrat a alergická reakce přijde okamžitě. Pak už jen smrkáte, slzíte, kýcháte a jen doufáte, že vás to brzy přejde. Přitom se tomuto dá snadno vyhnout. Čistička vzduchu dokáže filtrovat vzduch, čímž vám poskytne dávku čistého vzduchu. Zároveň však obvykle obsahuje HEPA filtr, který dokáže zachytit nejen alergeny, ale dokonce i prach. Jen si dejte pozor, HEPA filtr není věčný a je potřeba ho jednou za čas vyměnit. Obvykle se doporučuje výměna 2x až 4x ročně, podle vytížení čističky.

Likvidace bakterií

Ty nejlepší modely čističek dokážou vyčistit vzduch nejen od alergenů, prachu a chemikálií, ale také od bakterií. Přímo se tak starají o to, abyste zbytečně neonemocněli. Jak to funguje? V čističkách musí být opravdu kvalitní filtr, který dokáže zachytit i mikroskopické částice, jako jsou bakterie. Některé z filtrů jsou schopny dosáhnout až 99% efektivity. Z čističky tak nakonec vyjde pouze čistý vzduch bez bakterií.

Zlepšení spánku a produktivity

Díky čistému vzduchu bez prachu, alergenů a bakterií se nebude váš organismus zbytečně zatěžovat a také se vyhnete některým nemocem. Zejména díky zmíněné menší zátěži pro organismus se zlepší váš spánek a tím se zkvalitní celkový proces regenerace během něj. Ráno se tak budete budit opravdu odpočatí a plní energie. Budete překvapeni, kolik toho pak během dne zvládnete, když si dopřejete opravdu kvalitní spánek. Musíte si však dát pozor. Aby se plně projevil efekt čističky vzduchu, tak je vhodné zvolit takovou, která má vedle klasických filtrů i HEPA filtr. O tom jste už možná slyšeli, protože se jedná o známý filtr, který dokáže efektivně zachycovat zejména alergeny.

Pokud si budete chtít pouštět čističku i v noci, tak se při výběru také zaměřte na její hlučnost. Obvykle u čističek naleznete rozmezí, podle jednotlivých režimů. Minimální hodnota hlučnosti by tak neměla přesahovat hodnotu 40 dB, což je hodnota při které není narušen spánek.

Nezapomeňte vybrat správnou čističku

Rozhodli jste se, že budete žit zdravěji díky čističce vzduchu? Skvělá volba. Při výběru si však dejte pozor na několik faktorů. Tím prvním je maximální plocha užití čističky. Na trhu jsou základní čističky, které se hodí do menších místností i výkonné čističky, které pokryjí až 200 m2. Vždy si proto před nákupem nejprve změřte rozlohu pokoje a až pak vybírejte konkrétní model. Dále si pohlídejte, že má čistička HEPA filtr. Ten je její nutnou součástí, bez které by čistička ztratila většinu benefitů. Nakonec si už jen pohlídejte její hlučnost, aby vás doma zbytečně nerušila.