Změří tlak i kyslík v krvi a stojí pár stovek. Niceboy X-Fit Watch 2 jsou teď super-levné

Návrat do školních lavic si můžete zpříjemnit všelijak. Třeba i novými sluchátky nebo chytrými hodinkami. Právě proto si Niceboy přichystal speciální slevu na desítky svých produktů. Akci můžete využít na Mobil Pohotovosti, a to pouze do této neděle. Pojďme se podívat na ty nejzajímavější kousky.

Vůbec poprvé můžete ve slevě koupit nové hodinky Niceboy X-Fit Watch 2 Lite, které vás vyjdou jen na 790 Kč (běžně 990 Kč). I navzdory nízké ceně toho smartwatch umí opravdu hodně, například měřit okysličení krve, krevní tlak nebo třeba přehrávat hudbu. Nechybí jim dokonce ani voděodolnost a na jedno nabízí vydrží úctyhodných 7 dní.

Z reproduktorů stojí za zmínku Niceboy RAZE 4 Origin za 959 Kč (běžně 1 190 Kč), který i když je poměrně skladný, tak nabídne pořádný výkon a dokonce i integrované FM rádio s anténou. Na jedno nabití vydrží 20 hodin a nebojí se ani vody díky stupni krytí IP67.

A jednou z nejlákavějších koupí jsou Niceboy HIVE Pins za 790 Kč (běžně 999 Kč). Jedná se o bezdrátová špuntová sluchátka, která jsou voděodolná, podporují autopárování, nabízí na svou cenu kvalitní zvukovou reprodukci i díky technologii MaxxBass a zvládnou až 18 hodin přehrávání.