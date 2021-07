Zjistěte, kolik lidí ve vaší obci je očkováno proti koronaviru. Pomůže nová služba

Koronavirus do značné míry změnil naše životy. S příchodem několika vakcín svitla naděje na návrat do původních kolejí, nicméně aby se tak stalo co nejrychleji, je potřeba proočkovat dostatečnou část populace. Případné další restikce a uvolňování se budou v budoucnu do značné míry řídit právě mírou očkované populace, k čemuž je potřeba mít k dispozici spolehlivá data.

Právě data týkající se proočkovanosti přináší pro běžné občany a samostprávy aplikace Mobilní rozhlas. Ta už nyní umožňuje občanům nahlašovat různé druhy problémů a přímo komunikovat se samosprávami jednotlivých obcí, čímž jim do značné míry zjednodušuje práci.

Informace ohledně 6250 samosprávných obcí se aktualizují každý den a vycházejí z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Službu po technické stránce zajišťuje firma MAMA AI. „Zveřejněním dat o proočkovanosti obyvatel dáváme vedení obcí do rukou další důležitý nástroj. Na základě poskytovaných dat mohou samy vyhodnocovat dopady očkovacích kampaní a případně samy pomáhat ve zvyšování proočkovanosti obyvatel,“ řekl Ondřej Švrček, autor platformy Mobilní rozhlas.

Na webovém portálu Mobilního rozhlasu se můžete snadno a rychle dozvědět, jaký podíl obyvatel je v obci očkovaný alespoň první dávkou a také kolik už jich má vakcinaci dokončenou. V grafech mohou zájemci sledovat trend v dané obci na dlouhodobé časové ose. Služba je pro všechny obce i občany zdarma.