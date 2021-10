Žhavte svoje Pixely. Google právě uvolnil Android 12

Google před dvěma týdny vypustil do světa systém Android 12, oproti předchozím zvyklostem jej však uvolnil pouze v rámci AOSP (Android Open Source Program) a na své smartphony Pixel „zapomněl“. Dnešním dnem Google tuto chybu napravuje; společně s novými smartphony Pixel 6 a 6 Pro bylo oznámeno vypuštění Androidu 12 na starší modely.

Android 12 míří na starší Pixely

Počínaje dnešním dnem si můžete nový Android nainstalovat na následující smartphony:

Pixel 3 a 3 XL

Pixel 3a a 3a XL

Pixel 4 a 4 XL

Pixel 4a a 4a (5G)

Pixel 5 a 5a

Update lze vyvolat manuálně; stačí, když navštívíte Nastavení – o telefonu – aktualizace systému a dáte vyhledat aktualizaci.

Hlavní novinkou Androidu 12 je nový designový jazyk Material You, avšak novinek je mnohem více; přečíst si o nich můžete v našem souhrnném článku. Android 12 v následujících měsících zamíří i na telefony dalších značek, ještě do konce letošního roku by se měl objevit u vybraných modelů značek Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo a Xiaomi.