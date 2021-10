Ze Samsung One UI 4.0 vám spadne brada. Nová verze dokonale předělává Android 12

Nedávno dokončený systém Android 12 ponese na telefonech Samsung podobu prostředí One UI 4.0. Už pár týdnu probíhá na vybraných smartphonech jeho beta test, ostrá verze by mohla dorazit ještě do konce letošního roku. Ještě než se tak stane, můžeme se těšit na několik oficiálních videoochutnávek, přičemž první dvě jsou již na světě.

One UI 4.0: novinky od Googlu i od Samsungu

Z prvních dvou ukázek je jasně patrné, že Samsung nejvíce dbal na vizuální stránku, přičemž z části přijal prvky výrazně modifikovatelného prostředí Material You od Google. Prostředí si můžete upravit podle sebe, One UI se například naučí „vysát“ z tapety na domovské obrazovce použité barvy a aplikovat je na ostatní prvky v prostředí – tlačítka, posuvníky, ikony apod.

One UI 4: Official Introduction Film - Part 1 | Samsung

Nové budou i widgety, které po vzoru iOS získají čtvercový/obdélníkový tvar se zaoblenými rohy. To platí nejen pro widgety aplikací od Samsungu, ale i třetích stran. Widgety zároveň půjde vybírat z nové, přehlednější nabídky. Samsung také vylepšil tmavý mód, který se aplikuje i na ikony aplikací. Pokud používáte režim picture in picture, potěší vás možnost zvětšovat a zmenšovat okna tradičním gestem pinch-to-zoom. Úprav se dočkala i nabídka rychlých přepínačů, kde se zvětšil posuvník pro změnu jasu.

Nebyl by to pořádný upgrade softwaru, kdyby nedošlo i na novinky v oblasti emoji. Své AR emoji si nově můžete nastavit jako výchozí obrázek svého Samsung účtu nebo za ciferník hodinek. V komunikačních aplikacích půjde posílat zdvojené smajlíky vyjadřující ještě více emocí.

One UI 4: Official Introduction Film - Part 2 | Samsung

Novinky potkaly i výchozí fotoaplikaci, která nabídne rychlé přepínání mezi focením a natáčením videa dlouhým stisknutím spouště. Aplikace také bude obsahovat funkci, která pomůže odstranit rozmazání v pořízených snímcích. Sdílení fotografií bude rovněž snazší díky větším náhledům.

Pochopitelně byl důraz kladen i na větší bezpečnost, jakmile si některá z aplikací vyžádá přístup k fotoaparátu nebo mikrofonu, budete o tom informováni přímo v horním řádku u hodin s možností rychlého odebrání přístupu. U aplikací vyžadujících polohu budete moci zvolit buď přesnou, nebo pouze přibližnou lokaci.

One UI 4.0 míří i do Windows

Nový design nebude pouze součástí Androidu, ale dorazí i do Windows 11, a to pod označením One UI Book 4. V zásadě se jedná o přeskinování aplikací jako je Poznámky, Galerie nebo Nastavení.

Prostředí One UI 4.0 lze aktuálně testovat ve vybraných zemích na smartphonech řady Galaxy S21, již brzy by měly první ochutnávku dostat i ohebné smartphony Galaxy Z Fold 3 a Flip 3. V průběhu příštího roku by mělo tento systém dostat přibližně 80 telefonů korejské značky.