„Že nezabíjí civilisty? Omyl, babičko.“ Proč Rusové věří víc televizi než vlastním rodinám?

V Rusku roky pozvolna docházelo k utlačování novinářů a zavádění cenzury internetu

Se začátkem války byla zablokována poslední nezávislá média, následovaly sociální sítě

Mnozí Rusové žijí v informační izolaci a absurdní propagandě věří více než své rodině

Při sledování tragických událostí na Ukrajině asi mnohého z nás napadá, jak mohou běžní Rusové takto nesmyslnou a bezohlednou válku tolerovat. Veřejná vyjádření ruských představitelů pak zase západního diváka nechávají na pochybách, jestli jsou v Kremlu všichni duševně v pořádku. Jak jinak si vyložit na první pohled nesmyslné teze o osvobozování obyvatelstva od nacistů či o zabránění třetí světové válce napadením sousední země? Jak je možné, že se ministerstvo zahraničí přihlásí k útoku na porodnici s neuvěřitelně cynickým vysvětlením, že šlo o základnu pluku Azov, a zkrvavené či mrtvé rodičky na snímcích jsou herečky? Tomu přece nemůže nikdo věřit, ne?

Jenže realita je taková, že se Rusko v posledních letech stávalo potichu čím dál tím více izolovanou společností. Před pár lety snad ještě šlo mluvit jen o autoritativním režimu, avšak dnes jde již o totalitu v pravém slova smyslu, v níž stát kontroluje většinu společnosti. Platí to zejména o informačním prostoru, z nějž byli zcela vytlačeni oponenti režimu. Finální utažení šroubů přitom přišlo spolu se zahájením útočné války.

Mediální prostor v Rusku

V Rusku už delší dobu, zejména od přijetí legislativy o „zahraničních agentech“, bylo velmi náročné vydávat nezávislá média, avšak několika posledním se to ještě donedávna dařilo. Přitom když říkáme nezávislá média, nemáme tím na mysli žádné jasně prozápadní tituly. Mnohdy šlo o poměrně umírněná média, která si však dovolovala například poukazovat na korupci v ruské státní správě.

Se začátkem invaze však ruská cenzura nabrala naprosto absurdních rozměrů, kdy je zakázáno válku nazývat válkou, či šířit tzv. fake news o ruské armádě, tedy informovat o tisícových ztrátách, mnohdy z řad ruských branců. To vedlo k odchodu mnohých zahraničních zpravodajů, kteří nemohou v tomto prostředí dále smysluplně fungovat, ale také k zákazu posledních nezávislých médií. Ruský regulátor Roskomnadzor před pár dny nechal zablokovat TV Dožď, Echo Moskvy a Meduzu.

Poslední jmenovaný server složený z bývalých zaměstnanců webu Lenta.ru, vyhozených po jeho převzetí pro-státním šéfredaktorem během první ruské invaze na Ukrajinu v roce 2014, z Lotyšska nadále pokračuje v informování o dění v Rusku. Aby dosáhli maximálního pokrytí tváří v tvář ruské cenzuře, rozhodli se umožnit své články volně přebírat i jiným médiím.

Díky tomu vám můžeme přinést tři neuvěřitelné příběhy rodin rozdělených mezi Ukrajinu a Rusko. Příběhy na konkrétních příkladech ukazují, jak neuvěřitelně efektivního ovládnutí mediálního prostoru Rusko docílilo. Text vyšel původně pod názvem „Ruská televize je pro ně víc než dcera či sestra“ a autorkou rozhovorů je Naděžda Svjetlova.

Příběh první: Marija Čumak, manažerka sociálních sítí z ukrajinského Charkova

Pocházím z Doněcku. Odstěhovala jsem se v roce 2014, ale moji rodiče a starší sestra v Ruskem okupovaném území zůstali. Všechny ukrajinské televizní stanice byly záhy vypnuty a má rodina zůstala odkázána pouze na ruské informační zdroje. Občas se sice nějakému ukrajinskému médiu podaří k nim proniknout, ale v zásadě všechny své informace získávají z pro-ruských zdrojů. A na jejich politickém přesvědčení je to patrné: Rusko nikdy nemůže udělat nic špatného, protože Rusko má vždy pravdu.

Do roku 2014 jsem měla s rodiči skvělý vztah. Všechny víkendy jsme trávili na naší chatě nedaleko doněckého letiště. Chata byla naším rodinným snem, budovali jsme ji deset let. Poté, co můj bratr v roce 2008 tragicky zemřel při autonehodě, se naše rodina semkla ještě více a vzájemná důvěra i láska se posílila. Nyní je však naše rodina zcela rozdělená.

Několik let jsme se, ve snaze zachovat naše vztahy, snažili politickým tématům vyhýbat. Sice jsem žila v Charkově, ale do začátku invaze jsem s rodiči i sestrou byla v prakticky nepřetržitém telefonním kontaktu.

V Doněcku jsem byla naposledy v roce 2016. Šlo už ale o jiné město. Zvenku sice vypadalo stejně, budovy se uvnitř také nezměnily, ale atmosféra byla zcela jiná. Nebyl to ten Doněck, který jsem v roce 2014 opustila. Moje rodina zde ale byla plně spokojena. Probíhající válku na Donbase nazývali „mírovou operací“ a měli za to, že to Rusko dělá pro jejich ochranu. Bylo to, jak kdyby se do Ruska zamilovali, jako začátek vztahu, kdy svůj protějšek vidíte růžovými brýlemi a odpustíte mu cokoliv špatného, co udělá.

Jednou mi na moje narozeniny rodiče dokonce řekli, abych se vrátila domů, aby naše rodina zase mohla být spolu a žít v Rusku. Stále byli pevně přesvědčeni, že Rusko neútočí a nemůže udělat žádnou chybu.

Pro mě to v té době nebyla priorita a chápala jsem, že jejich mediální prostředí je jiné. Je navíc pravda, že tehdejší ukrajinská vláda (2015–2019) byla méně než upřímná – podle mě také měli svůj podíl viny a do značné míry mohli za to, že se lidé v Doněcku od Ukrajiny odvrátili.

V roce 2015 zasáhl dělostřelecký granát dům, který můj táta stavěl. Rok předtím ho dokonce do nohy zasáhl šrapnel. Rodinní příslušníci byli v obou případech přesvědčeni, že to má na svědomí ukrajinská armáda – aniž by pro to samozřejmě měli jediný důkaz. I tak jsme ale udržovali neutrální vztah. Po mém odchodu do Charkova jsem slýchala: „Jsme rádi, že jsi v bezpečí, ale nesnášíme tu zemi, v níž žiješ.“

Ruské uznání LNR a DNR bylo varování – měla jsem vědět, že začne válka. Když jsem volala sestře, slyšela jsem v jejím hlase nadšení – „Konečně nás uznali!“. Radost měli dokonce i z amerických sankcí – měli je za důkaz, že tím Rusko uznává jejich státnost a brzy proto bude mír. Ničemu z toho jsem ale moc nevěnovala pozornost. V práci jsem měla spoustu povinností a brala jsem to jen jako další ze střípků politického dění okolo Doněcku, které se čas od času objevují už osm let.

Sestra mi řekla: „Neboj se, vás se nedotknou, hlučno bude u nás.“ Tím zjevně myslela v LNR a DNR. Byla si jistá, že válka (k rozšíření „republik“ do hranic administrativních oblastí, v nichž je Rusko uznalo, pozn. red.) skončí během dvou až tří dnů, a vše dopadne dobře – samozřejmě pro Rusko.

Bomby na Charkov začaly padat ve 4:45. Vše, co jsem sestře napsala, bylo: „Bombardují nás, jsme na útěku.“ Odepsala jen: „Dobře“. Další den, 25. února, jsem dorazila do Polska. Když jsem se trochu sebrala, rozhodla jsem se rodičům říct, kam jsem utekla a za jakých okolností. Napsala jsem sestře na Telegramu, ale ta mi hned odepsala, že hlavní věcí je zničit „nacisty“ a Rusko ochrání civilisty. Tohle mě vystrašilo. Jsme také nacisté? Bombardují nás z nějakého dobrého důvodu?

Zeptala jsem se, jestli opravdu nevěří, že nás Rusko napadlo. Na to mi řekla: „To je všechno fejk.“ Poslala jsem jí tedy fotky a videa od mých kolegů i kamarádů, kteří zůstali v Charkově. Příspěvky lidí, kteří se ve sklepech skrývali před střelbou, záběry z bezpečností kamery, videa explozí, fotky zničených dětských hřišť. A její odpověď? „To není možně. Všechno jsou to fejky.“

Prý jsou to vše provokace, falešná videa, účelové sestřihy nebo záběry z jiných vojenských konfliktů. Použijí cokoliv, aby si ospravedlnili své přesvědčení, že nic z toho se neděje vinou Ruska. Rodiče i sestra mi řekli, že civilisté jsou v bezpečí a útočí se pouze na vojenské objekty, kde chtěli Američané rozmístit zbraně.

Byla jsem otřesená. A nejen otřesená – zničená. Nechápu jak je možné nevěřit něčemu tak zjevnému. Jak můžou nevěřit, když jim ukážu videa a fotky skutečných událostí od skutečných lidí, které osobně znám? Moji rodiče přitom ví, že jsem pracovala jako novinářka a ví, jak si zakládám na ověřování informací. Ví, jak je pro mě důležité kritické myšlení.

Za dvě hodiny v Rusku vypnou Facebook a Instagram. Tiktok přestal fungovat už před týdnem. Život v zemi se ale radikálně proměňuje ve více směrech. Jak vypadá nová realita protirežimních Rusů v regionech popisuje dopis z Jekatěrinburgu ✉👇https://t.co/XKRL7mmEPB — Voxpot (@Voxpot) March 13, 2022

V průběhu konverzace jsem si najednou uvědomila, jaký vztek ve mně moje rodina vzbuzuje. Myslela jsem si, že mi věří, že bych nešířila falešné informace. Že ví, že umím rozeznat pravdu od lži. Ale oni se rozhodli radši věřit televizi před vlastním členem rodiny. Teď je to „můj svět proti televiznímu světu“. A televize vítězí. To je pro mě šokující.

Uvědomuji si, že je to moje rodina a že mohou být poněkud zmateni. Ale když utečete uprostřed noci do jiné země, abyste nebyli zabiti ve válečné zóně, a vaši nejbližší vás obviní ze lhaní, to prostě nejde jen tak přejít.

Když jsem na sociální sítě přidala příspěvek, kde jsem válku nazvala válkou a řekla, že nás napadlo Rusko, má teta, strýc, bratranec a jeho žena – všichni z Doněcku – mě přestali sledovat. Po chvíli zrušili sledování i na všech stránkách, které jako PR manažerka spravuji, a nakonec si mě všude zablokovali.

S rodiči a sestrou jsem se ale stále snažila komunikovat. Když jsem viděla video bombardovaného Charkova, neudržela jsem se, a napsala jsem sestře: „Podívej, jak nic neděláte civilistům. Podívej se, co ruští vojáci dělají.“ V tu chvíli si mě zablokovala i ona. Nechtějí to slyšet. Bojí se, že by ztratili důvěru v obraz, který jim ruská televize vykresluje.

Rozhodla jsem se, že se nebudu dobývat do zavřených dveří a naše komunikace tím končí. Osmého března si mě ale sestra odblokovala a popřála mi šťastný MDŽ. Žádná omluva, nic o našich rodinných vztazích. Prostě jen „Šťastný mezinárodní den žen.“ Jako kdyby se naše dosavadní komunikace nikdy neodehrála.

Na její přání jsem neměla náladu. V klidu jsem jí napsala: „Chápu, že nezměním tvůj názor, ale prostě se na to podívej.“ A začala jsem jí posílat videa od přátel a kolegů s neutrálními popisky ve stylu „toto video bylo natočeno zde a zde, v tento a tento den“. Sestra mi řekla, že to jsou ti stejní nacisté, co před osmi lety zranili otce. Ukrajina tak prý dostává, co si zaslouží. Vysvětlovala jsem jí, že (v roce 2014, pozn. red.) měly podíl na vině obě strany, a Ukrajina také udělala nějaké chyby, byť za jiné vlády. Ale teď to nejsou Ukrajinci, kdo bombarduje školy a dětské nemocnice. Prosila jsem ji, ať se podívá na ta videa, analyzuje je a porovná to s tím, co vidí na ruské televizi. Poslední věc, co mi řekla, bylo „Slyšela jsem tě.“

To bylo vše. Žádné další zprávy, žádné hovory. S rodiči jsem měla kontakt jen skrz sestru. Teď se o mě pravděpodobně bojí, ale nezkusili mě nijak kontaktovat, zjistit, jak se mám, jestli jsem se v novém domově zabydlela, nebo kde vůbec jsem. Naposledy jsem se sestrou mluvila před týdnem. Také se mě na nic z toho nezeptala, ani na to, jestli se plánuji na Ukrajinu vrátit.

Snad moje rodina alespoň trochu otevře oči, ale nemyslím si, že mě někdo z nich přijme zpátky do rodiny, pokud nezměním svůj postoj. Doufám že si alespoň budeme občas moci promluvit po telefonu, abych se ujistila, že jsou živi a zdrávi.

Příběh druhý: Valerija, studentka z Kyjeva

Moje babička a její bratr žijí na Sibiři. Babička se tam narodila, vystudovala místní školu a pak poznala dědu, se kterým se přestěhovala do Doněcku – jeho rodného města. Většinu života strávili na Ukrajině.

Nemůžu říct, že bychom si byli zvlášť blízcí, ale do roku 2014 jsme v rodině neměli ani žádné velké rozpory nebo hádky. Pak se ale naše rodina doslova rozdělila na dvě – babička zaujala ruskou pozici a začaly hádky. Rodiče se mnou ještě jako s dítětem opustili Doněck a přestěhovali se ke strýci do Kyjeva. Babička Doněck opustila také, ale začala často navštěvovat bratra v Rusku. Nejprve nám říkala, že to je kvůli tomu, že nemá manželku a potřebuje pomoc. V roce 2018 nám pak ale řekla, že Rusko je její vlast a bude tam žít, nehledě na naše přemlouvání, aby žila s námi.

Ukrajinu sice neměla ráda, ale v Kyjevě nás navštěvovala a zůstávala i delší dobu. Odmítala nicméně uvěřit, že to, co se děje v Donbasu, je vinou Ruska. Věřila, že Ukrajina zabíjí obyvatele Doněcku. Obzvláště špatně nesla, když někdo začal kritizovat Putina. Mnohdy navíc sama začala mluvit o politice, což spolehlivě vedlo ke konfliktu. Vždy jsme se ale snažili věci vyžehlit a udržovat s ní funkční vztah.

Babička mi zavolala v pět ráno kyjevského času sama – zrovna když začaly dopadat bomby. Brečela jsem a připravovala si batoh do krytu. Sice jsme byli zatím ještě technicky vzato v bezpečné zóně, ale byly už slyšet exploze a věděla jsem, co se děje v jiných částech města. Hledala jsem peníze a doklady pro případ, že bych se potřebovala ukrýt. První co mi babička v telefonu řekla bylo, že nebudou střílet civilisty. Zalykajíc se slzami jsem jí řekla: „Babi, už je střílejí. Střílejí na domy, střílejí po všem.“

Ona ale jak kdyby mě vůbec neslyšela. Neměla žádné racionální argumenty, řekla jen něco jako „To není tak jednoduché.“ Ukrajina že prý za to může taky a že Rusko by nedopustilo žádné civilní ztráty. Chápu, že o nás má obavy i že se ocitla v morálně složité situaci, ale slova „Rusko není agresor, ale osvoboditel“ prostě nejsou ani v nejmenším uklidňující, když v pět ráno ve svém městě slyšíte exploze. Babička mi řekla, ať na sebe dáváme pozor, a tím hovor skončil. Neměla jsem energii se jí snažit cokoliv vysvětlovat. Ani teď nevidím smysl.

Nyní nám čas od času zavolá a říká fráze typu „vydržte“. V prvních dnech války vždy zavolala a zeptala se: „Jsi živá? Zdravá? Dobře, tak ahoj.“

Během prvního týdne volala mé mámě, aby jí řekla svůj názor – což v podstatě znamenalo zopakování ruské propagandy. Absolutně si nepřiznává situaci. Podle mě stále věří, že ukrajinští nacionalisté (termín, kterým Rusko označuje prakticky kohokoliv, pozn. red.) bombardují bytovky, porodnice, dětská hřiště a školky, zatímco ruské jednotky nás osvobozují. Akorát už asi nemá odvahu nám to teď přiznat, nebo tak něco. Snaží se to hrát na obě strany, nehádat se s námi, ale nezklamat se v Rusku.

Mamka jí řekla, že nemá pravdu, že to vidí na vlastní oči. Babička jí na to neměla co smysluplného říct, tak se pokusila ukončit konverzaci. Když jí máma vyzvala, ať jí vysvětlí vlastní postoj k válce, babička odvětila „Bude pro tebe jednodušší, když ti řeknu, že většina Rusů podporuje to, co se děje na Ukrajině?“ Pak jí to máma položila.

Já jsem ten hovor nevedla, ale udělala bych to samé. Je příliš bolestivé našim blízkým říct, že nás vraždí, a jako odpověď slyšet, že buď lžeme, nebo to nechápeme – jako kdyby oni věděli lépe, co se v našem městě děje. Je to prostě směšné.

Mám v Moskvě sestřenice, které jsem musela okamžitě přestat sledovat na Instagramu, protože začaly sdílet věci na podporu války. Jedna z nich mi poté poslala nějaký blbý příspěvek o tom, jak se musíme navzájem přestat nenávidět. Napsala jsem jí: „Nenávist k Rusům nepomine, dokud Rusové neopustí Ukrajinu.“ Sestřenice mi řekla, že my Ukrajinci máme vymyté mozky propagandou, a navíc „kde jste byli, když posledních 8 let bombardovali Donbas.“

A pak mi z nějakého důvodu řekla, že se Ukrajina po celou svou existenci chovala nechutně k Donbasu. To mi přišlo extra vtipné vzhledem k tomu, že naše rodina je z Doněcku a nikdy jsme nezaznamenali žádnou diskriminaci ze strany státu, a já zase nikdy necítila žádnou zášť vůči Ukrajincům. Když se po několika dnech od této konverzace sestřenice konečně uráčila se zeptat, jestli jsme na živu a jak to zvládáme, nenašla jsem energii jí podrobně odepsat.

V současnosti nejsem v kontaktu s žádnými z těchto lidí. Nemám potřebu ani sílu měnit jejich přesvědčení – posledních několik týdnů mi ukázalo, že to je předem prohraná bitva. Jsou to lidé, co odmítají věřit vlastní rodině ve smrtelném nebezpečí. Jak se pak můžeme bavit o nějaké empatii či starosti o příbuzné?

Je to neuvěřitelně bolestivé a nepříjemné. Pro ně je to vše operace na osvobození, pro mě a pro každého Ukrajince je to genocida. Kompromis není možný.

Moji rodiče se rozvedli, když jsem byl ještě velmi malý. Zůstal jsem u mámy a s tátou jsem se znovu setkal až před třemi lety. Na YouTube jsem narazil na video otce zpívajícího ve sboru. Mám jeho fotky, takže jsem poznal jeho tvář. Napsal jsem mu a domluvili jsme se na návštěvě. Přijel jsem za ním do Nižního Novgorodu, kde pracuje jako hlídač v jednom klášteře. Od té doby jsme si spolu pravidelně telefonovali – volal mi na všechny pravoslavné církevní svátky, a těch je hodně.

Když začala válka, táta mi několik dní nezavolal. Přišlo mi to divné, tak jsem se rozhodl mu zavolat sám. Věděl jsem, že nemá internet a všechny zprávy tak má z televize. Navíc žije ve vesnici a hodně času tráví v klášteře v lese, takže má často problém s telefonním signálem. Napadlo mě, že proto možná vůbec neví, co se děje.

Když mi zvedl telefon, řekl jsem mu, že jsme se ženou stále naživu a hledáme bezpečné místo, kam se uchýlit. Sdělil jsem mu, že se se svým osmiměsíčním synem nechci skrývat ve sklepě a bát se, že mou dceru ve školce zabije bomba. Táta mi velmi klidným hlasem odvětil, že nic z toho není pravda, nejsme bombardování, ale kolem nás že se ukrývají nacisté a Rusko je likviduje, aby ochránilo rusky mluvící obyvatelstvo před útlakem. Když jsem ho upozornil, že sám mluvím rusky, vyrostl jsem v ruskojazyčném Berďansku a nikdy v životě jsem nebyl utlačován, jen mi zopakoval, že si to vymýšlím. Řekl jsem mu, že se máma v Berďansku skrývá v koupelně před výbuchy, ale nepomohlo to.

Snažil jsem se mu to vysvětlit, ale byl nepřístupný. Nakonec jsem prostě položil telefon. Byl jsem jím tak zklamán, že jsem prostě nemohl pokračovat. Nebyli jsme si zvlášť blízcí, takže to nebylo příliš bolestivé, ale byl jsem naštván, že mi nevěří. Já jsem v Kyjevě, máma s babičkou jsou v Berďansku, na vlastní oči vidíme, co se děje. Ale naše slova nebyla dost. Náš strach nebyl dost, abychom přesvědčili otce, že ruští vojáci nerozdávají jídlo a oblečení, ale bombardují bytové domy – že Rusko není osvoboditel, ale agresor.

Pln emocí jsem o tom napsal příspěvek na Instagram. A rychle jsem zjistil, že tento problém je velmi široký. Během několika hodin mi napsala hromada Ukrajinců, jak s nimi také jejich příbuzní nechtějí mluvit, nebo se je snaží přesvědčit, že Rusko nebombarduje civilní cíle. Můj příspěvek sdílelo 135 tisíc lidí. Tehdy jsem se rozhodl, že s tím musím něco dělat.

Spolu s kamarády, s nimiž pracujeme na projektu „Tati, uvěř“, jsme dospěli k závěru, že 11 milionů lidí v Rusku má příbuzné na Ukrajině. Z těchto 11 milionů jich je na sociálních sítích jako Instagram nebo Facebook méně než polovina. Na těchto sítích je sice také hodně dezinformací a propagandy, ale alespoň tam mají možnost najít spolehlivé zdroje (Rusko však mezitím zablokovalo i západní sociální sítě, pozn. red.). Ti ostatní, kteří sociální sítě nepoužívají, ale nemají nic jiného než televizi. Takže potřebujeme vytvořit alternativu k televizi. My na vlastní oči vidíme, co se děje, a můžeme to sdělit našim rodinám. Představte si, že každý z těchto 11 milionů lidí řekne o situaci třem dalším – to je hned 33 milionů lidí, co znají pravdu. To by mohlo být dost k zastavení války.

Znovu jsem zavolal svému otci a řekl mu, že jsem šokován tím, co jsem od něj slyšel minule. Povídali jsme si skoro hodinu. Rozhovor zcela nezměnil jeho přesvědčení – je nemožné vyřešit tento problém dvěma hovory, vlastně možná ani pěti. Nevím jak dlouho bude trvat, než bude zcela na mé straně. Ale prolomil jsem led. Povedlo se mi ho přesvědčit, že Rusko střílí na obytné budovy. Poslal jsem mu fotky mé mámy, jeho exmanželky, jak se skrývá v koupelně, zatímco venku vybuchují bomby. Bylo pro něj nemožné nevěřit někomu, koho znal dobře osobně.

Znovu jsem mu řekl, že mě nikdo neutlačuje a nikdy neutlačoval – ani na východní Ukrajině, ani na západní. Jsou určité věci, kterým ale stále věří. Například stále obviňuje Ameriku z toho, že tento konflikt financuje, aby rozdělila slovanské národy. Nepovedlo se mi tedy změnit jeho názor ve všech ohledech, ale vím že to nějakou dobu trvá.

Došlo mi že si musím zachovat trpělivost. Přesvědčit mého otce bude pomalý proces, krůček po krůčku. Budu muset potlačovat své emoce, klidný hlas je účinnější než zvýšený. Musím se snažit naslouchat jeho otázkám a odpovídat na ně, jakkoliv šílené se mohou zdát. Na webu projektu „Tati, uvěř“ jsme připravili odpovědi na soubor nejčastějších otázek, které v diskuzích s příbuznými z Ruska padají. Doufáme že to někomu pomůže přesvědčit jeho rodinu.

Od posledního hovoru jsem s tátou nemluvil, nemůžu se mu dovolat. Doufám že to je proto, že je v lese a zase nemá signál, jak se tam čas od času stává. Doufám že až se vrátí, tak mi telefon zase zvedne a bude ochoten mluvit.

Závěr

Tři příběhy zveřejněné serverem Meduza jsou jen malou ukázkou toho, jak perfektně se ruské mediální mašinérii podařilo ovládnout uvažování svých občanů. Je to zároveň strašidelné varování, že i v 21. století může cenzura velmi dobře fungovat a i v relativně vyspělém státě vytvořit prakticky úplně paralelní realitu.

Rusko se pokouší vést informační válku i na Ukrajině. Cíleně útočí na televizní vysílače, na okupovaných územích nasazuje vlastní okupační vysílání, povedlo se jim i narušit jednu ukrajinskou televizi a chvíli vysílat falešnou výzvu prezidenta Zelenského ke složení zbraní. Jenže na Ukrajině to nefunguje. Lidé mají přístup k sociálním sítím, televize se spojily a jednotné zpravodajství lze sledovat i online či v aplikacích. Dezinformace jsou okamžitě vyvraceny.

Co se však nedaří ve válečné zóně, která by měla být teoreticky náchylnější na ovládnutí, je již v Rusku paradoxně prakticky dokonáno. Blokována jsou zahraniční média i sociální sítě, nezávislá média byla zlikvidována, zatýká se i za stání s prázdným papírem na ulici, nesmí se ani mluvit o tom, že je nějaká válka. Samostatnou kapitolou je pak fanatické aktivní propagovaní „speciální operace“ pod záštitou nové svastiky v podobě latinského písmene Z, k němuž jsou nuceny i děti ve školkách.

The Russian state is busy teaching the next generation of Russians to embrace wars of aggression. No surprises here. pic.twitter.com/09FqE0rMrx — Visegrád 24 (@visegrad24) March 16, 2022

Samozřejmě je možné se dostat k alternativním zdrojům informací, například prostřednictvím kanálů na Telegramu. Lze použít také VPN služby pro přístup k zablokovaným webům, byť i proti VPN službám se snaží Roskomnadzor zakročit. Další možností je například BBC, která spustila svůj web i v síti Tor a několik hodin denně vysílá na krátkých vlnách zprávy na Ukrajinu a do částí Ruska.

Advice on accessing BBC News pic.twitter.com/QXrjljM5sJ — BBC Press Office (@bbcpress) March 4, 2022

Jenže jednak to vyžaduje už aktivní zájem se k těmto informacím dostat a jednak to předpokládá schopnost uvědomit si, že vám domácí média cíleně lžou, vláda vás žene do izolace a možná i vaši příbuzní v armádě páchají válečné zločiny. A to si spousta lidí poměrně pochopitelně nedokáže a nechce připustit, což je asi i důvod, proč mnohdy nevěří svým vlastním příbuzným. Je zkrátka jednodušší dělat, že se nic neděje, než si připustit nepříjemnou pravdu se všemi důsledky.

Část lidí samozřejmě i přes všechny tyto překážky velmi dobře ví, co se děje, a nebojí se proti tomu protestovat. V Rusku jsou tisíce zatčených a vzhledem k hrozícím trestům i mimotrestním důsledkům, jako je třeba vyhození z práce, jim určitě patří respekt. Je v zájmu nejen Ukrajinců, ale celého svobodného světa, aby se řady těchto lidí rozrůstaly. Jestli k tomu mohou přispět projekty typu „Tati, uvěř“ je však bohužel nejisté. Mnozí odborníci i někteří opoziční Rusové poukazují na to, že je to nepravděpodobné, neboť roky budované nastavení ruské společnosti nelze tak snadno změnit. O lidech, kteří válku i přes znalosti jejího průběhu podporují, ani nemluvě.

nesouhlas s politikou naší země. V práci už jsou ze všech zombíci a pořád mluví o tom, že vyhrajeme. Dopr***e, ale jací my? Nad kým vyhrajeme? Proč a za jakou cenu? V téhle zemi se už fakt nedá žít." Tohle bude depresivní ponor do dění v Rusku. — Vojtěch Boháč (@Svratkin) March 17, 2022

Jedním z poučení této války tak bezpochyby je, že svoboda slova či nezávislost médií nejsou jen prázdné fráze a že šíření falešných zpráv není jen neškodná zábava pár pomatenců. Ovládnutí informačního prostoru umožňuje vytvářet paralelní realitu. Jak to může skončit, to sledujeme nyní v přímém přenosu.

Příběhy jsou mírně upraveným redakčním překladem originálního textu autorky Naděždy Svjetlove pro server Meduza.io. Převzato se svolením na základě licence Creative Commons 4.0.

Poznámka autora: V posledních letech ukrajinská diplomacie propaguje používání ukrajinského názvosloví v zahraničí. Mnohá zahraniční média tak přešla na ukrajinské varianty názvů měst, tedy např. Kyjiv místo Kyjev, Charkiv místo Charkov, Černivci místo Černigov atd. V češtině však mají již některá větší města ustálené varianty, byť vycházející z ruštiny. Z tohoto důvodu je tedy v textu používáme, ač samozřejmě v ostatních případech je použití ukrajinské verze logické. Pro zachování autenticity textů ponecháváme označení LNR či DNR, stejně jako zmínky o Rusku ve vztahu k tomuto území, byť pochopitelně jde o okupované území Ukrajiny.