Založil OnePlus, nyní chystá digitální revoluci. Carl Pei představil společnost Nothing

Na konci loňského roku přišla společnost OnePlus o jednoho ze svých zakladatelů. Značku opustil Carl Pei, který byl ve firmě od samého počátku, a navíc se stal její mezinárodní tváří. Důvody rozchodu ani jedna ze stran nekomentovala, ovšem Carl Pei přislíbil, že se chystá založit novou společnost. A nyní ta chvíle přišla.

We rethought everything and came up with #Nothing. pic.twitter.com/VSz905Kgug — Nothing (@nothingtech) January 27, 2021

Nothing: technologická firma budoucnosti?

Carl Pei včera představil společnost s příznačným názvem Nothing. Má sídlo v Londýně a slibuje zaměření na technologie pro spotřebitele. Koneckonců sám šéf firmy prohlásil:

Už je to nějaká doba, co se ve světě technologií stalo něco zajímavého. Nyní nastal čas na svěží vánek přinášející změnu. Cíl společnosti Nothing je odstranit bariéru mezi lidmi a technologií a vytvářet přirozenou digitální budoucnost. Věříme, že nejlepší technologie je krásná, přirozená a intuitivní při používání. I když je technologie pokročilá, měla by fungovat na pozadí tak, aby uživatel nic necítil.

Na jaké produkty se tedy od společnosti můžeme těšit? To bohužel zatím nevíme, pouze víme, že první ovoce by mělo spadnout ze stromu ještě v průběhu první poloviny letošního roku. Carl Pei v rozhovoru pro The Verge potvrdil, že Nothing bude zcela nezávislá značka, která bude vytvářet zcela vlastní originální produkty a nebude pouze „přebrandovávat“ ty existující. Pei také prozradil, že Nothing hodlá vydělávat většinu peněz prodejem hardwaru, a nikoliv např. nabízením předplatného.

Firma masivně nabírá nové zaměstnance v Indii, kde patrně budou produkty Nothing vznikat; koneckonců i značka OnePlus se v Indii těší velké popularitě. Ovšem jaké produkty to budou… zatím víme Nothing.