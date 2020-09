Zahrajte si zdarma úspěšné online RPG Tom Clancy’s The Division

Ubisoft nabízí po omezenou dobu zdarma další atraktivní hru – tentokrát jde o postapokalyptické multiplayerové akční RPG The Division, vydané v roce 2016. Na PC bude k mání do 8. září 10:00, pro uživatele předplatitelské služby Xbox Live Gold nabídka trvá až do konce měsíce.

Hráči na PC mohou komerční hit z dílny studia Massive, který dostal loni pokračování a pracuje se i na jeho filmové adaptaci, stahovat na této stránce. Jako u předchozích bezplatných nabídek francouzského videoherního obra je podmínkou mít účet UPlay (pokud jej nemáte, můžete si jej vytvořit přímo na zmíněné stránce).