Z iPhone 13 si zavoláte i bez mobilního signálu. Apple chystá velkou novinku

Od odhalení letošních iPhonů nás dělí necelý měsíc, a i když o nich máme díky všemožným únikům poměrně ucelenou představu, stále se objevují nové informace. Tu poslední má na svědomí uznávaný informátor Ming-Chi Kuo a jedná se o poměrně velkou věc.

Z iPhone 13 si zavoláte i bez mobilního signálu

Jestliže u loňské generace jsme se konečně dočkali podpory sítí 5G, v letošním roce půjde Apple s konektivitou ještě dál. Dokonce tak daleko, že by mělo být možné zavolat si i z míst, kam nedosahuje žádný mobilní signál. Kuo tvrdí, že letošní iPhony budou disponovat satelitní komunikací, údajně se budou moci připojit k satelitům na nízké oběžné dráze (Low Earth Orbit), a to v pásmu n53.

Toto pásmo využívají jak satelity Starlink od společnosti SpaceX, tak satelity společnosti Globalstar. Právě druhá jmenovaná firma je zmíněna jako hlavní adept na spolupráci s Apple. Podle Kua má být satelitní komunikace kvalitativně srovnatelnou s 5G v pásmech mmWave, což znamená velmi velkou rychlost i odezvu. O spolupráci se satelity se údajně postará upravený modem Snapdragon X60 od Qualcommu, čímž Apple získá náskok nad konkurencí; ta se satelitní komunikace dočká až příští rok s modemem Snapdragon X65.

A jak to bude s placením za satelitní připojení? Nejjednodušším scénářem by podle Kua byla cesta přes mobilní operátory spolupracujícími s Globalstar (nebo Starlink). Uživatel by měl vše na jedné faktuře, o jeho peníze by se pak oba poskytovatelé podělili.