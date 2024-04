Xiaomi Pad 6S Pro dorazil do Česka. Zaujme 12,4″ displejem i 120W nabíjením

12,4″ tablet od Xiaomi nabídne kromě velkého displeje také vysoký výkon nebo 120W nabíjení

Až do 21. dubna ho pořídíte o 1 000 Kč levněji

Základní verzi s 8 GB RAM/256 GB paměti pořídíte od 14 999 Kč

Když dojde na tablety, nemá Apple se svým iPadem příliš mnoho konkurence. To ovšem neznamená, že by se ostatní výrobci na tento segment trhu vykašlali a nesnažili se sesadit krále z trůnu. Výjimkou není ani čínské Xiaomi, které do Česka přivezlo svůj největší a nejvybavenější tablet Xiaomi Pad 6S Pro. Ten zaujme nejen svým 12,4″ displejem a vysokým výkonem, ale také třeba 120W rychlým nabíjením. Co dalšího může potenciálním zákazníkům nabídnout?

Velký tablet plný výkonu

Tablet se pyšní 12,4″ displejem s rozlišením 3K (3048 × 2032 pixelů, jemnost 294 ppi), adaptivní obnovovací frekvencí 144 Hz 3K, poměrem stran 3:2, maximálním jasem 900 nitů nebo certifikacemi Dolby Vision, HDR10 a TÜV Rheinland. Uvnitř tepe osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, který doprovází 8/12 GB RAM či 256/512 GB interní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty. Další výbava zahrnuje také Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB-C, stereo reproduktory či NFC.

Xiaomi Pad 6S Pro se může pochlubit také baterií s kapacitou 10 000 mAh, kterou doplňuje rychlé 120W nabíjení HyperCharge. Operační systém HyperOS láká například na funkce jako Home Screen+ umožňující komunikaci mezi zařízeními či centrum pro ovládání chytré domácnosti Smart Hub. Tabletu nechybí ani 50Mpx fotoaparát na zadní straně a přední 32Mpx selfie kamera pro videohovory.

Základní verzi tabletu s 256GB pamětí a 8 GB RAM pořídíte za 15 999 Kč. Vyšší verze s 512GB pamětí a 12 GB RAM pamětí stojí 17 999 Kč. Až do 21. dubna, nebo do vyprodání zásob, pořídíte obě verze o 1 000 Kč levněji, tedy za 14 999 Kč a 16 999 Kč. Navíc dostanete k nákupu zdarma pouzdro v hodnotě 699 Kč a 30% slevu na klávesnici (Touchpad Keyboard) a stylus (Focus Pen). Pero tak vyjde na 1 399 Kč (bez slevy 1 999 Kč), pouzdro s klávesnicí poté na 2 499 Kč (bez slevy 3 499 Kč).