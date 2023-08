Xiaomi Band 8 Pro láká na velký displej, mobilní placení, GPS a nízkou cenu

Xiaomi Band 8 Pro jsou spíše drobnější hodinky než náramek

Novinka umí pohlídat zdraví i měřit rozličné sportovní aktivity

Cena v Číně startuje na 1 500 korunách

Společnost Xiaomi dnes nepředstavila pouze ohebný smartphone Mix Fold 3, ale i několik dalších produktů. Mezi nimi nechybí náramek Band 8 Pro, který by se oproti zmíněné skládačce mohl dostat na globální trh. Co všechno nejnovější náramek od Xiaomi umí?

Xiaomi Band 8 Pro: spíše hodinky než náramek

Jestliže loňský Band 7 Pro stál na pomezí mezi chytrým náramkem a hodinami, letošní model má o něco blíže k hodinkám. Může za to především displej, který narostl z 1,64 na 1,74″. Jedná se o AMOLED zobrazovač s rozlišením 336 × 480 pixelů, maximálním jasem 600 nitů a podporou funkce always on. Obrazovka je krytá odolným sklem Gorilla Glass.

Displej je vsazen do polymerového pouzdra, které bude nabízeno v černé a stříbrné barvě. Hmotnost narostla na 22,5 gramů, zvětšily se i půdorysné rozměry, naopak tloušťka klesla z 11 na 9,9 mm. Voděodolnost 5 ATM zůstala zachována, stejně tak i možnost měnit řemínky – Xiaomi jich zpočátku nabízí deset – 4 silikonové, 2 pletené, 3 kožené a 1 milánský tah.

Na displeji Mi Bandu 8 Pro běží vylepšené uživatelské rozhraní, které disponuje jednak vylepšenými widgety, a také komplexnější prezentací informací. Prostředí obsahuje víc než stovku cifeníků a umí monitorovat až 150 různých sportovních aktivit. Samozřejmostí je i kontrola uživatelova zdraví, která zahrnuje nepřetržitý monitoring srdeční frekvence a saturace krve kyslíkem, sledování spánku, stresu, ženského zdraví, dechová cvičení apod.

Sledování zdravotních a sportovních veličin má na starosti snímač zrychlení, gyroskop, optický snímač srdeční frekvence a kyslíku v krvi. Nechybí ani polohové služby GPS a podpora mobilního placení pomocí NFC. S telefonem se náramek páruje díky Bluetooth 5.3.

Band 8 Pro má v sobě zabudovaný akumulátor s kapacitou 289 mAh, který má zajistit výdrž až 14 dní, ovšem bez zapnutého always on režimu – s ním výdrž klesne na 6 dní. Nabíjení má být vcelku rychlé, z nuly na 100 procent má trvat 80 minut.

Cena a dostupnost

Náramek Xiaomi Band 8 Pro bude nejprve dostupný na čínském trhu, a to už od dnešního dne. Se silikonovým náramkem přijde na 399 CNY (asi 1 500 korun s DPH), s koženým na 449 CNY (asi 1 700 korun s DPH). Dostupnost na globálním trhu výrobce zatím neoznámil.