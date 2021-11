Xiaomi 12 vystrkuje růžky: prim hraje 50Mpx fotoaparát a nejnovější čipset

Čínský gigant Xiaomi má aktuálně na trhu populární smartphony z řady s číslem jedenáct, například Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi 11T či Xiaomi 11T Pro, což ovšem neznamená, že by nástupci s dvanáctkou ve jméně už nebyli v přípravě. Dva leakeři, konkrétně Xiaomiui a Kacper Skrzypek přinesli detaily některých modelů, na jejichž odhalení teprve čekáme.

Podle Xiaomiui se můžeme těšit nejen na standardní verzi Xiaomi 12 Ultra, ale také na druhý model s přídomkem Enhanced Edition. Ta mají poměrně poetická kódová označení: Thor a Loki. Jejich hlavní zbraní má být čipset Qualcomm Snapdragon 898, který ale pravděpodobně bude znám pod jiným označením.

Společně s ním se údajně můžeme těšit na 50Mpx fotoaparát GN5 od Samsungu, který doprovodí další tři 48Mpx snímače, u kterých se předpokládá, že alespoň jeden z nich bude širokoúhlý a také že jejich maximální zoom nabídne až 120násobné zvětšení. Dočkat bychom se měli také nového typu čtečky otisků prstů ukryté v displeji.

Kacper Skrzypek v kódu MIUI odhalil zmínku ještě o jednom modelu s označením Xiaomi 12X. Jeho specifikace mají být o trochu slabší, než v případě modelu Ultra: konkrétně se máme dočkat 6,28″ AMOLED displeje s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, čipsetu Qualcomm Snapdragon 870 a 50Mpx fotoaparátu na zadní straně.

Say "hello" to the #Xiaomi12X (codename: psyche, not for India).

Snapdragon 870, 50 Mpx main camera, display 145.4 x 65.4 mm (6,28") AMOLED HDR10 FOD 120Hz FullHD+ (1080×2400) pic.twitter.com/WOjat1mPnB

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) November 18, 2021