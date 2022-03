Xiaomi 12 Ultra nabídne fotoaparát od Sony a bleskurychlé nabíjení

Koncem loňského roku představilo čínské Xiaomi nové vlajkové modely řady 12, nicméně ten nejočekávanější s přídomkem Ultra chyběl. Kdy se nástupce špičkového Xiaomi Mi 11 Ultra dočkáme, to prozatím není jasné, nicméně informace o něm se pomalu dostávají na veřejnost.

Známý leaker Digital Chat Station potvrdil dřívější spekulace ohledně kruhového modulu fotoaparátu na zadní straně a připojil hned dva rendery, jak by to přesněji mohlo vypadat. Společně s tím zmínil, že v případě hlavního fotoaparátu se údajně dočkáme snímače od Sony řady IMX8xx, což nám bohužel samo o sobě mnoho neřekne. Sestava by nicméně měla zahrnovat 50Mpx hlavní fotoaparát, 48Mpx s 5× optickým přiblížením, 40Mpx periskopický přibližovací a 48Mpx širokoúhlý.

Xiaomi 12 Ultra pravděpodobně nabídne i 120W nabíjení

Zajímavé jsou také informace ohledně baterie a nabíjení. Xiaomi 12 Ultra bude pravděpodobně disponovat baterií o kapacitě 4 900 mAh s podporou rychlého 120W nabíjení. Oproti dříve představenému Xiaomi 12 Pro tak kapacita baterie naroste, zatímco nabíjecí výkon zůstane zachován.

Kdy dojde k představení, to není pro tuto chvíli jasné, nicméně evropská premiéra ostatních smartphonů řady Xiaomi 12 je stanovena na 15. března 13:00 našeho času.