Xiaomi 11 Lite 5G NE: vyzkoušeli jsme, jak fotí a nahrává video

Na hardwarové parametry a nabíjení Xiaomi 11 Lite 5G NE jsme se podrobněji podívali v našem předchozím článku což znamená, že nyní je na řadě jeden z nejdůležitějších aspektů každého smartphonu – fotoaparát. Ten se z hlediska parametrů příliš neliší oproti Xiaomi 11 Lite 5G, nicméně jaký je výsledek v praxi?

Nejprve se podívejme zblízka na parametry fotoaparátů. V mírně vystouplém modulu na zádech najdete rovnou trojici snímačů: hlavní čip ISOCELL Samsung GW3 o velikosti 1/1.97″ dostal rozlišení 64 Mpx, clonu f/1.79 a rozměr pixelů 0,80 µm. Širokoúhlý objektiv se zastavil na 8 Mpx, světelnosti f/2.2 a velikosti pixelů 1,12 µm a makro objektiv se může pochlubit rozlišením 5 Mpx, světelností f/2.4 a velikostí pixelů 1,12 µm. Na přední straně se nachází ještě 20Mpx selfie fotoaparát se světelností f/2.2.

Hlavní snímač pořizuje za dobrých světelných podmínek velmi povedené snímky, které netrpí na šum, neostrosti či nedostatek světla. HDR je velmi příjemně dokáže prosvětlit, aniž by zrušila všechny stíny. Automatické nastavení navíc hodnotí scénu citlivě a necpe HDR do každého snímku. Barevné podání je rovněž velmi dobré (občas jen lehce saturované), stejně jako vyvážení bílé barvy.

Hlavni fotoaparát nabízí přímo v aplikaci také 2x digitální zoom, po kterém se nemusíte bát sáhnout. Xiaomi 11 Lite 5G NE si přítomnost digitálního zoomu s přehledem obhájí, neboť snímky využívají všech předností hlavního snímače, aniž by docházelo ke znatelnému poklesu kvality.

Širokoúhlý objektiv je oproti hlavnímu fotoaparátu ve všech ohledech horší. Širší úhel je jeho jedinou předností, jinak jsou na fotkách pořízených za dobrých podmínek viditelné neostrosti, obzvláště v okrajích a snímky jsou mírně tmavší. To ovšem neznamená, že by se jednalo o špatný fotoaparát – pokud mu drobné nedostatky odpustíte, půjde o skvělý doplněk k hlavnímu fotoaparátu.

Zmínit je potřeba také makro objektiv. Většinou výrobci nasazují tu nejlevnější variantu s 2Mpx rozlišením a světelností f/2.4, v tomto případě máte ale k dispozici pětimegapixelový senzor, což je na výsledcích citelně znát. Makro fotografie jsou relativně povedené a použitelné, pokud je tedy fotíte za dobrého světla a zvládnete zaostřit. Nechybí jim ostrost, mají dobré barevné podání a dokáží zaujmout příjemným bokeh efektem. Na rozdíl od konkurenčních 2Mpx snímačů si dokážu představit, že bych tento fotoaparát příležitostně dokázal využít.

Za horších světelných podmínek jsou výsledky spíše průměrné. Na první pohled jsou snímky díky vyšší saturaci líbivé, maskují tím ale své neostrosti a nižší míru detailů. Díky dobré světelnosti nemá snímač problémy ani při nedostatku umělého osvětlení, s protisvětlem si také poradí dobře. Na zeď si tyhle snímky asi nepověsíte, stydět se za ně ale nemusíte.

Noční režim snímky dostatečně prosvětlí a pomůže především širokoúhlému objektivu – hlavní snímač zvládne některé scény i bez něj, což je příjemným překvapením. Ve scénách s šerem a v interiéru tak záleží na vás, zda preferujete světlejší či tmavší snímky a pak také na tom, jak pevnou máte ruku. Xiaomi 11 Lite 5G NE totiž chybí optická stabilizace obrazu, což může příležitostně vyústit v rozmazané snímky.

Širokoúhlý objektiv není kvůli nižší světelnosti pro noční focení vhodný, ale pokud máte dostatek umělého světla, můžete pořídit vcelku povedený snímek. Nutno však podotknout, že kvalita není zrovna nejvyšší, snímky trpí na neostrosti, nižší míru detailů a horší vyvážení bílé. I tak se ale v některých situacích může hodit.

Záznam videa

Video je pro Xiaomi Mi 11 Lite 5G trochu oříškem. Z hlavního fotoaparátu lze natáčet až ve 4K při 30 snímcích za sekundu, nebo při 60 snímcích, ale pouze v rozlišení Full HD. Širokáč je na tom o poznání hůř, neboť zvládá pouze Full HD při 30 snímcích za sekundu. K dispozici máte také elektronickou stabilizaci, nicméně ta je aktivní pouze ve Full HD a 30 snímcích za sekundu. Před natáčením se tak musíte rozmyslet, který fotoaparát více využijete.

Xiaomi 11 Lite 5G NE camera test (4K, 30 fps)

Za dobrých podmínek není video vůbec špatné, netrpí na agresivní přeostřování, má dobré podání barev a ani bez stabilizace není příliš roztřesené. HDR je v tomto případě bohužel důslednější než u fotografií, což většinou znamená absenci stínů. Jinak si hlavní fotoaparát poradí i s rychlou změnou scény, vcelku rychle přeostřuje a zvukový výstup je čistý a přesný.

Hardwarové parametry Xiaomi 11 Lite 5G NE Systém: Android 11 Rozměry: 160,5 x 75,7 x 6,81 mm , Hmotnost: 158 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 778G 5G, octa-core, 4x 2,4 GHz Kryo 670, 4x 1,8 GHz Kryo 670 RAM: 6/8 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,55", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, hlavní, f/1.8, 26mm, 1/1.97", 0.7µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 119˚, 1/4", 1.12µm Třetí fotoaparát: 5 Mpx, teleobjektiv/makro, f/2.4, 50mm, 1/5.0", 1.12µm, AF , Přední kamera: 20 Mpx, f/2.2, 27mm, 1/3.4", 0.8µm, Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4250 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 7 990 Kč Kompletní specifikace

V noci počítejte se zvýšeným množstvím šumu, obzvláště při přeostřování z bližšího na vzdálenější objekt a znatelným roztřesením. Pokud nemáte k dispozici dostatek umělého světla, jsou záběry neostré a na hraně použitelnosti. Správné vyvážení bílé bohužel snímač nezvládá, v rámci této cenové kategorie se nicméně jedná o standard.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi 11 Lite 5G NE je povedený smartphone střední třídy a nezklame vás ani co se týče kvality fotografií. Za dobrých světelných podmínek se nemá za co stydět jak hlavní fotoaparát s 2x zoomem, tak širokoúhlý objektiv. Vyšší rozlišení pomohlo také makro objektivu, který je vcelku použitelný. Co mě určitě nemrzelo, je absence fotoaparátu pro bokeh efekt, který telefon zvládá softwarově.

V noci jsou výsledky Xiaomi 11 Lite 5G NE trochu slabší, nicméně v kontextu střední třídy se nejedná o nějaký závažný nedostatek. V této cenové kategorii bez větších problémů najdete hůře fotící smartphony a o Xiaomi 11 Lite 5G NE se dá s klidným svědomím říci, že vám ostudu rozhodně neudělá.

Za cenu 7 990 Kč se jedná o zajímavou alternativu k mladším značkám z posledních let, které se snaží získat titul nejlepšího výrobce s poměrem cena/výkon, jenž dlouhá léta patří právě čínské značce. Xiaomi 11 Lite 5G NE je bezesporu důstojnou odpovědí na tyto snahy.