Xiaomi 11 Lite 5G NE je všestranný univerzál, který dokáže překvapit

Když se podíváte na zhruba měsíc a půl starý přírůstek do portfolia Xiaomi s lehce krkolomným názvem 11 Lite 5G NE, pravděpodobně se neubráníte dojmu, že tohle jste už někde viděli. Daleko od pravdy nebudete – drtivá většina parametrů novinky se shoduje s dříve představeným Xiaomi 11 Lite 5G, nicméně v několika parametrech se liší. Co může Xiaomi 11 Lite 5G NE (New Edition) nabídnout?

Xiaomi 11 Lite 5G NE vsází na tenké a lehké tělo, které má v pase 6,81 milimetrů a váží 158 gramů. Tenký je rovněž rámeček okolo displeje, který má 1,88 milimetrů. Pozornost na sebe strhnou také čtyři barevné kombinace Truffle Black, námi testovaná Bubblegum Blue, Peach Pink a Snowflake White.

Displej o velikosti 6,55“ je typu AMOLED s rozlišením 1 080 x 2 400 pixelů a nechybějí mu 10bitové barvy TrueColor, Dolby Vision či 90Hz obnovovací frekvence. O dostatek výkonu se stará čipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6/8 GB RAM a 128/256 GB vnitřní paměti.

Hardwarové parametry Xiaomi 11 Lite 5G NE Systém: Android 11 Rozměry: 160,5 x 75,7 x 6,81 mm , Hmotnost: 158 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 778G 5G, octa-core, 4x 2,4 GHz Kryo 670, 4x 1,8 GHz Kryo 670 RAM: 6/8 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,55", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, hlavní, f/1.8, 26mm, 1/1.97", 0.7µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 119˚, 1/4", 1.12µm Třetí fotoaparát: 5 Mpx, teleobjektiv/makro, f/2.4, 50mm, 1/5.0", 1.12µm, AF , Přední kamera: 20 Mpx, f/2.2, 27mm, 1/3.4", 0.8µm, Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4250 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 7 990 Kč Kompletní specifikace

Z další výbavy nechybí ani podpora 5G, stereo reproduktory, Bluetooth 5.2, NFC, infračervený port, všechny relevantní polohové systémy, rychlá a spolehlivá čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku či USB-C. Zamrzí jen absence vyšší odolnosti proti vodě a prachu a 3,5mm audio konektoru.

Rychlost 5G jsme otestovali v Praze v síti operátora T-Mobile. Průměrná rychlost stahování dat se pohybovala okolo 102 Mbps, v případě nahrávání to bylo kolem 27 Mbps (testováno službou SpeedTest.net).

Na zadní straně najdeme trojici fotoaparátů, konkrétně hlavní 64Mpx snímač s clonou f/1.8, který doplňuje širokoúhlý objektiv s rozlišením 8 Mpx a světelností f/2.2 a 5Mpx teleobjektiv vhodný pro makro s clonou f/2.4. Na přední straně se nachází 20Mpx selfie kamera se světelností f/2.2. Operačním systémem je Android 11 s nadstavbou MIUI 12.5.

Hlavní přednosti Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE nabízí ve střední třídě poměrně solidní parametry. Čím ale chce zaujmout potenciální zájemce? Xiaomi 11 Lite 5G NE rozhodně nemá jen jeden trik v rukávu.

Jednou z hlavních předností jsou fyzické rozměry. V dnešní době není jednoduché narazit na smartphone, který by měl méně než 7 milimetrů v pase a hmotnost pod 160 gramů. Díky tomu je ergonomie Xiaomi 11 Lite 5G NE na špičkové úrovni a telefon rozhodně potěší každého, kdo s sebou nechce vláčet tlustý a těžký telefon.

Dalším klíčovou předností je podpora sítí 5G, které se na našem území rozšiřují čím dál tím rychleji. I když aktuálně je na mnoha místech v Česku nevyužijete, za rok dva může být situace jiná. Pokud si nekupujete co půl roku nový telefon, bude se vám do budoucna podpora 5G hodit.

Co rozhodně nezklame je displej, který vsadil na technologii AMOLED a tedy i jasné a živé barvy. V kombinaci s 90Hz obnovovací frekvencí se jedná o jeden z nejlepších zobrazovacích panelů ve své třídě. Čipset Snapdragon 778G rovněž dodá dostatek výpočetního výkonu, takže se telefon nezalekne ani nějaké té náročnější hry. Xiaomi má rovněž dobře vyřešené chlazení – při hraní náročnějších her ani při dobíjení se tělo nijak nezahřívá.

Pokud s telefonem často fotíte, nenechá vás 64Mpx hlavní fotoaparát s clonou f/1.8 na holičkách. Za dobrého světla zvládne vytvořit velmi povedené snímky, za které se určitě nebudete stydět. Právě na fotoaparáty Xiaomi 11 Lite 5G se podrobněji podíváme v chystaném samostatném článku.

Baterie a rychlost nabíjení

Do tenkého těla se vměstnala baterie s kapacitou 4 250 mAh s podporou 33W nabíjení. V případě výdrže počítejte zhruba s jedním dnem, pokud ovšem telefon šetříte, dostanete se až ke snídani druhého dne. Při náročnějším využití vám nicméně přijde vhod zmíněné rychlé nabíjení.

Za půl hodiny se s dodávanou nabíječkou se dostanete na solidních 58 procent. Doplnění šťávy z nuly na 100 procent zabere rovných 68 minut. To v rámci své kategorie rozhodně není špatný výsledek. K dokonalosti zde chybí snad jen podpora pro bezdrátové dobíjení.

Xiaomi 11 Lite 5G NE má ve střední třídě rozhodně co nabídnout. Za cenu 7 990 Kč se jedná o velmi zajímavou alternativu k dravým značkám z posledních let, kteří se Xiaomi snaží uzmout jeho trůn nejlepšího výrobce s poměrem cena/výkon. Xiaomi 11 Lite 5G NE rozhodně nedá svou kůži zadarmo. Jen by mě zajímalo, kdo v Xiaomi vymýšlel to poměrně bláznivé a nesrozumitelné modelové označení?