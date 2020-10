Xbox Game Pass Ultimate příští rok zamíří na iOS, nikoliv však přes App Store

Microsoft v minulém měsíci spustil službu Xbox Game Pass Ultimate (dříve xCloud), která umožňuje streamovat plnohodnotné konzolové hry ze serverů Microsoftu do mobilních zařízení. Tuto službu si můžete užít například na telefonech s Androidem, na platformu iOS/iPadOS se ale zatím Microsoftu dostat nepodařilo.

Xbox Game Pass Ultimate dorazí na iOS jako webová aplikace

Apple nejprve vzdálené streamování her do svých mobilních zařízení nepovoloval vůbec, poté do pravidel App Store podporu pro tento typ služeb přidal, avšak s významnými omezeními. Microsoft nové podmínky Apple zkritizoval, avšak své touhy dostat službu Game Pass Ultimate na jablečná zařízení se nezbavil. Šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer již dokonce ví, jak na to.

TIP: Vyzkoušeli jsme xCloud: jak si vede streamovací služba od Microsoftu?

Impulzem pro Microsoft se stala nedávno představená herní služba Amazon Luna, která na iOS funguje prostřednictvím webového prohlížeče. Stejným způsobem chce Microsoft dostat na jablečné platformy i Game Pass Ultimate. Phil Spencer přislíbil, že plánuje přijít s progresivní webovou aplikací pro iOS během příštího roku, stejně tak má být tato služba v příštím roce dostupná na počítačích s Windows.