Windows na podzim doženou macOS. Co má Microsoft za lubem?

Na konci tohoto měsíce Microsoft představí Windows nové generace. Lidé z Microsoftu včetně ředitele Satya Nadelly záměrně nepoužívají spojení Windows 10, jelikož očekávaná „podzimní“ aktualizace s největší pravděpodobností vůbec číslovku deset neponese. Spekulace o změně názvu se poprvé objevily před dvěma týdny, nyní už je přečíslování Windows bráno skoro jako hotová věc.

Šuškandu o tom, že příští Windows budou „jedenáctky“, rozvířil sám Microsoft svojí pozvánkou. Všímaví jedinci si totiž všimli, že světlo procházející oknem na obrázku dopadá na rovnou plochu poněkud nekompletní – chybí na něm horizontální příčka, tudíž dva vzniklé světelné pruhy mohou připomínat číslovku 11.

Nejedná se přitom o náhodu, ale o záměr. Šéfredaktor serveru Windows Central Daniel Rubino si všiml, že podobný obrázek použil Microsoft už při oslavách 46. výročí Windows na začátku tohoto roku, ovšem tehdy horizontální příčka nechyběla.

This was brought to my attention as the original image that the 'next-gen of Windows' teaser is based on (left, vs the right).

Clearly, Microsoft has removed the horizontal shadow on purpose. h/t @mutecipher

The only real question is troll or tease🤔 #Windows11 pic.twitter.com/YwniekwKLX

— Daniel Rubino (@Daniel_Rubino) June 3, 2021