Windows 365 přicházejí. Cloudový operační systém spustíte klidně i na iPadu

Microsoft v těchto dnech koná výroční konferenci Inspire, která je věnována především velkým zákazníkům z řad firem. Pravděpodobně největší novinkou, která byla odhalena na úvodní tiskovce, se stala služba Windows 365 umožňující provozovat operační systém Windows na jakémkoliv (i nepodporovaném) hardwaru. Systém totiž neběží lokálně, ale v cloudu.

Windows 365: cloudový systém za předplatné

Službu Windows 365 lze vnímat jako virtuální stroj, který však neběží na vašem zařízení, ale v cloudu. Pohání jej platforma Azure Virtual Desktop, ovšem odpadá zde nutnost spoléhat se na dodavatele třetích stran, kteří provádějí instalaci a nastavení. Microsoft vyvíjí službu Windows 365 již několik let, ovšem teprve v poslední době vzniknul velký hlad po systému vhodném k hybridní práci na více místech.

Introducing Windows 365

Zajímavé je, že do cloudového virtuální počítače bude možné nainstalovat jak Windows 10, tak Windows 11. Systém má zaujmout okamžitým spuštěním, přičemž díky jeho umístění na cloudu se odevšad dostanete ke svým datům a programům s určitým nastavením. Přitom bude jedno, zda ke svému virtuálnímu počítači přistupujete z počítače s Windows, Linuxem, macOS, Androidu nebo dokonce z iPad OS na tabletu.

Uživatel (respektive firemní administrátor) sám vybere virtuální konfiguraci, na které cloudový počítač poběží. Maximální konfigurace bude zpočátku omezena na 8jádrový procesor, 16 GB RAM a 512 GB úložiště, je možné, že později se dočkáme výkonnějších virtuálních strojů; Microsoft například zkoumá možnosti, jak nabídnout vyšší grafický výkon pro náročné uživatele. Konfigurace bude škálovatelná, takže si půjde zarezervovat takový výkon, jaký bude aktuálně potřeba.

Ve virtuálním stroji půjde dělat vše, co na lokálním systému, a to včetně streamování videa. V tomto případě Microsoft využívá vlastní technologii, která ke streamování videa využívá prostředky fyzického zařízení a tento stream pak předává do virtuálního stroje. Windows 365 se také budou pravidelně zálohovat, takže pokud si omylem smažete důležité soubory, bude možné je jednoduše obnovit.

Jediné, co Microsoft zatím neoznámil, je cena. Služba Windows 365 bude nepochybně nabízená za předplatné, které se bude lišit podle počtu virtuálních strojů a jejich konfigurace. Jsme zvědaví, zda později dojde i k představení Windows 365 pro běžné uživatele. Pro podniky bude služba spuštěna od 2. srpna letošního roku.