Windows 11 unikly na internet. Podívejte se na první screenshoty

Microsoft už příští týden představí operační systém Windows 11. Přestože redmondští v roce 2015 tvrdili, že „desítky“ jsou vůbec poslední verzí Windows vůbec, nové vedení je zřejmě jiného názoru. Patrně se Microsoft nechal inspirovat Applem, který rovněž využil loňský redesign macOS k povýšení dlouze požívané desítky na jedenáctku. I když v Redmondu střeží vývoj Windows 11 jako oko v hlavě, na internet se nyní dostala jedna z interních testovacích verzí, a tak se internet začal plnit prvními poznatky z jejího používání.

Windows 11 v prvních screenshotech

Na internet se dostalo sestavení s označením 21996.1, které zdaleka není finální, nicméně odhaluje první změny, jaké Microsoft do „jedenáctek“ chystá. Předně se můžeme rozloučit s původní nabídkou Start; ta bude nahrazená její obdobou ze zrušených Windows 10X.

Co to znamená? Ze Startu nadobro zmizí živé dlaždice a nahradí je klasické ikony. V horní části obrazovky Start se budou zobrazovat připnuté ikony s možností přepnutí do seznamu všech nainstalovaných aplikací, spodní část pak bude obsahovat nabídku doporučených aplikací. Spodní řádek pak bude patřit ikoně uživatelského účtu a rychlým přístupům k nastavení a vypnutí/restartování zařízení.

Inovován bude i hlavní panel, který bude mít nově po vzoru macOS ikony zarovnané ke středu, ovšem očekáváme i možnost přepnutí tradičně doprava. V hlavním panelu jsou viditelné nové ikony aplikací, které se mísí s těmi původními.

Windows 11 také dostanou zbrusu novou instalační nabídku, startovací zvuk a také nové výchozí tapety, jiné pro světlý a tmavý režim.

Vzhled oken vypadá nezměněn, pouze nás čeká jejich mírné zaoblení. Stejně vypadá i obrazovka Nastavení, která potvrzuje, že příští Windows skutečně ponesou číselné označení 11.

Poměrně překvapivá je přítomnost původního Centra akcí, ovšem je dost možné, že finální verze dostane inovovanou nabídku inspirovanou zrušenými Windows 10X.

K oficiálnímu odhalení Windows 11 dojde příští čtvrtek 24. června.