Windows 11 a aplikace pro Android: Microsoft dovolí instalaci „bokem“

Jednou z největších novinek systému Windows 11 je možnost instalace aplikací pro Android přímo z Microsoft Store. Oproti současným emulátorům, které mají různou spolehlivost a přívětivost, slibuje Microsoft nativní zážitek, který zajistí linuxový subsystém a technologie Intel Bridge. Bude se patrně jednat o podobný překladač instrukcí, jakým je Rosetta 2 na posledních jablečných počítačích s čipy Apple M1. Potěšující je, že podpora Android aplikací se bude týkat nejen procesorů Intel, ale i AMD.

Instalaci Android aplikací bude možné provádět přímo z Microsoft Store, který bude obohacen o knihovnu od Amazonu, ovšem nebude se nutně jednat o jediný možný zdroj. Microsoft potvrdil, že pokud ve Store nenajdete požadovanou aplikaci, můžete si přinést „vlastní“.

Then bring your own APK

— Miguel de Icaza (@migueldeicaza) June 24, 2021