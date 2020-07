Windows 10 slaví 5 let. Projděte si s námi jejich postupnou proměnu

V tomto týdnu to bylo přesně pět let, co Microsoft uvolnil veřejnou verzi systému Windows 10. Tento systém navázal na nepříliš populární Windows 8/8.1, která se snažila až příliš násilně vnutit uživateli nové způsoby ovládání, především celoobrazovkovou dlaždicovou obrazovku Start. S Windows 10 tak Microsoft potřeboval zařadit zpátečku a pokusit se o částečný návrat k populárním Windows 7, byť s mnoha vychytávkami pro moderní zařízení mnohdy ovládané dotykem.

Přečtěte si také: Velká recenze Windows 10: Lepší než předchůdci?

Microsoft do vývoje Windows 10 zapojil nejen vlastní inženýry, ale čím dál častěji do něj nechal promlouvat komunitu, nejprve v rámci programu Technical Preview, který byl poté přejmenován na Insider program. Za přispění Insiderů Microsoft vyvíjí každou velkou aktualizaci systému, kterých za pět let existence systému vyšlo již 10 (zpravidla každého půl roku). Pojďme si postupně projít největší novinky v každé z nich.

Ostrá verze Windows 10 vyšla 29. července, přičemž oproti „osmičkám“ byly hlavními novinkami následující položky:

nová nabídka Start

hlasová asistentka Cortana (známá tehdy z mobilních telefonů)

funkce Continuum pro plynulý přechod mezi tabletovým a desktopovým rozhraním

centrum akcí sdružující notifikace a rychlé přepínače důležitých funkcí

nový internetový prohlížeč Microsoft Edge, který nahradil Internet Explorer

nové okno multitaskingu

nové vestavěné aplikace – herní hub Xbox, přehrávač Groove, Mapy, a další

centralizovaný obchod aplikací

funkce Windows Hello pro přihlašování uživatele bez hesla

Microsoft podpořil rychlou adopci Windows 10 nabídkou upgradu ze starších verzí Windows zdarma, díky čemuž počet instalací raketově rostl – měsíc po uvedení poháněl 75 milionů zařízení, po půl roce už to bylo 200 milionů.

V Redmondu si stanovili smělý cíl dostat Windows 10 do tří let od vydání na miliardu zařízení, avšak nakonec se jim to podařilo až letos v březnu; částečně za to může odchod ze světa smartphonů s vlastním operačním systémem.

První velká aktualizace Windows přišla půl roku po vydání základní verze a přinesla několik novinek, vesměs se jednalo o funkce, které Microsoft nestihl dokončit pro ostré červencové vydání. November Update do systému přidal:

Nové verze aplikací Skype, Zprávy a Telefon

Možnost instalace aplikací na paměťové karty

Vylepšený tabletový režim a nabídka Start

Synchronizaci oblíbených položek v Microsoft Edge a náhledy panelů

Rok po vydání Windows 10 vyšel první výroční update, který systém obohatil o:

Elektronický inkoust, tedy podporu stylusu v systémových aplikacích (rychlé poznámky, Mapy, Word…)

Nativní přítomnost Linuxu v podobě terminálu BASH

Sloučení naposledy přidaných aplikací a všech aplikací v nabídce Start

Zobrazování počtu zmeškaných událostí na ikonách aplikací

Novou ikonu centra akcí zobrazující počty zmeškaných notifikací

Sdružování notifikací podle aplikace

Kalendář u hodin zobrazující události z „velkého“ kalendáře

Po výročním updatu začal Microsoft krátkou kapitolu s hledáním jmen pro nové verze Windows. Jarní aktualizace roku 2017 nesla pojmenování Creators update, neboť přinášela novinky stvořené především pro tvůrce obsahu:

Nové Malování 3D

Vylepšení elektronického inkoustu, přidán nástroj pro rozpoznání rukopisu

Funkce obraz v obraze (pro univerzální aplikace)

Speciální herní režim, která dává hrám maximální prioritu

Nové funkce pro Microsoft Edge – ukládání karet bokem, podpora jump listu, funkce čtečky e-knih

Virtuální touchpad

Přesun mnoha položek z Ovládacích panelů do moderního Nastavení

Podrobné nastavení touchpadu bez nutnosti instalace aplikací třetích stran

Funkce Noční osvětlení

Chytré odemykání počítače na základě blízkosti spárovaného Bluetooth zařízení

Nový Windows Defender

Nový dialog pro sdílení obsahu

Aktualizace „pro tvůrce“ vyšla i na podzim roku 2017, Microsoft skrze ní demonstroval možnosti Windows 10 v rozšířené (nebo smíšené realitě). Novinky v systému byly následující:

Podpora náhlavních souprav pro smíšenou realitu

První várka implementace Fluent Desingu – průhlednost, zvýraznění položek kurzorem apod.

Funkce Lidé v hlavním panelu sdružující oblíbené kontakty na jednom místě

Staronový systém práce se soubory na OneDrive – možnost vidět i soubory, které nejsou fyzicky přítomné na počítači, ale pouze v cloudu

Stříhání videí v aplikaci Fotky

Vylepšení pro Microsoft Edge – připínání webů na hlavní panel, celoobrazovkový režim, stromová struktura oblíbených položek

Nová virtuální klávesnice s podporou emoji panelu

Jarní aktualizace roku 2018 upustila od pojmenovávání zvučnými názvy a dostala jednoduchý název April 2018 Update. Hlavní novinky v této verzi jsou následující:

Časová osa – zobrazení posledních aktivit uživatele na všech synchronizovaných zařízeních

Implementace dalších prvků Fluent Designu – průsvitnost oken a postranních panelů

Novinky pro Microsoft Edge – ztlumení zvuku pro jednotlivé záložky, posílání oznámení do Centra akcí, podpora gesta na přesných touchpadech, knihovna elektronických knih…

Pomocník pro lepší soustředění – funkce umožňující vytvářet pravidla pro tlumení notifikací v určitých scénářích

Rychlé sdílení souborů na blízká zařízení

Další vlna přesunu položek z Ovládacích panelů do moderního Nastavení (písma, jazyky, vyčištění disku, nastavení zvuku…)

Virtuální klávesnice se naučila psát tahy a našeptávat emoji v češtině

Přibyla možnost kontroly zasílání diagnostických dat Microsoftu

Do systému přibyla podpora formátu HEIF

Podzimní aktualizace roku 2018 přidala Microsoftu několik vrásek na čele. Ukázalo se, že některým uživatelům maže soubory, proto ji Microsoft v původním říjnovém termínu stáhl a vypustil znovu až o měsíc později. Podzimní aktualizace přinesla následující novinky:

Rozmazané pozadí v multitaskingu a v časové ose

Vytváření složek dlaždic v nabídce Start

Synchronizovaná schránka napříč všemi zařízeními Windows

Vylepšení pro herní panel

Nová aplikace Váš telefon pro propojení smartphonu s telefonem

Tmavý režim pro Průzkumník souborů

Výměna aplikace Výstřižky za Výstřižek obrazovky

Vyhledávání v aplikaci Kalendář

Spousta vylepšení do prohlížeče Microsoft Edge a aplikace Poznámkový blok

Zobrazování úrovně nabití Bluetooth příslušenství přímo v nastavení

Spolehlivější psaní na virtuální klávesnici s využitím technologie Swiftkey

Jarní aktualizace roku 2019 rovněž nabrala zpoždění, neboť číselné označení naznačovalo dokončení updatu již v březnu. Microsoft loni na jaře obohatil Windows o následující novinky:

Nové světlé téma

Separace Cortany a vyhledávání v Hlavním panelu

Snazší editace rychlých přepínačů v Centru akcí a návrat posuvníku pro změnu jasu

Možnost zapnout si režim nerušit u aplikací v celoobrazovkovém režimu

Funkce Windows Sandbox, tedy izolované prostředí hodící se například pro testování aplikací

Možnost odinstalovat některé ze systémových aplikací

Aplikace Office obsahující rychlý přístup ke všem naposledy otevřeným souborům v aplikacích Office

Možnost procházet soubory linuxového subsystému v příkazovém řádku či Průzkumníkovi souborů

Možnost používat Windows Hello bez nutnosti zadávat heslo

V listopadu loňského roku Microsoft porušil svoje tradice a namísto zbrusu nové verze systému doručil pouze běžný kumulativní update obsahující pár drobných novinek:

Možnost vytvářet události přímo v kalendáři u hodin v hlavním panelu

Možnost používat Windows Hello bez nutnosti zadávat heslo

Možnost konfigurovat a vypínat oznámení pro jednotlivé aplikace/weby přímo z Centra akcí nebo z okna s notifikací

Podpora digitálních asistentů třetích stran přímo ze zamykací obrazovky

Integrace OneDrive do vyhledávání v Průzkumníkovi Windows

Zatím poslední aktualizace Windows 10 vyšla letos v květnu, byť některá zařízení na ni stále čekají. Mezi hlavní novinky tohoto updatu patří:

Rychlejší párování skrze Bluetooth

Možnost pojmenovávat virtuální plochy

Podpora Direct X12 Ultimate

Lepší spolupráce mezi Windows 10 a smartphony s Androidem skrze aplikaci Váš telefon

Podpora češtiny v inteligentních autokorekcích

2. generace linuxového subsystému

Možnost obnovy Windows z cloudu

Microsoft aktuálně v Insider programu testuje další novinky připravované do příštích verzí Windows, ovšem na další velký update si opět počkáme až do jara příštího roku. Stejně jako loni bude Microsoft na podzim servírovat pouze kumulativní aktualizaci s drobnými změnami.

Nás by především potěšilo, aby se konečně podařilo nasadit Fluent Design napříč celým systémem a učinit jej více konzistentním. Apple s macOS 11 Big Sur dokázal, že je to možné udělat hned a pořádně.