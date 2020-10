Windows 10 se připravují na home office. Jedním klikem z hlavního panelu zahájíte konferenci

Microsoft v minulých dvou týdnech vydal dvě nová testovací sestavení (20221 a 20226) systému Windows 10. Obsahují několik drobných novinek, které se projeví v některé z příštích aktualizací, patrně budou zapracovány v rámci velké jarní aktualizace v příštím roku. O jaké novinky se jedná?

Zahájení konference přímo z hlavního panelu

První chystaná novinka se jmenuje Meet Now a jedná se o bleskový způsob, jak se stát účastníkem konference v aplikaci Skype. Možnost rychle zahájit konferenci nebo se připojit k existující bude přístupná skrze ikonu v hlavním panelu v okolí hodin.

Novinka je prozatím testována na hrstce Insiderů, po vyladění prvních problémů se dostane k širšímu okruhu testujících.

Připínání notifikací v aplikaci Váš telefon

Do aplikace Vás telefon, která slouží k blízkému propojení smartphonů s Andoridem s počítači Windows, přibyla nová funkce umožňující připínat důležitá oznámení nad všechna ostatní. Na tuto připnutou zprávu bude možné přímo ze seznamu notifikací odpovídat, jakmile nebude relevantní, bude možné ji ze seznamu odepnout. Tato novinka by se měla brzy dostat do ostré verze aplikace Váš telefon.

Nová správa smartphonů v aplikaci Váš telefon

Aplikace Váš telefon také dostává nový vzhled seznamu spárovaných zařízení. V něm lze jednotlivé telefony spravovat a hlavně označovat, který z nich bude v danou chvíli spárován s aplikací. Nově má v tomto seznamu každý z telefonů vlastní kartu, aby byl lépe identifikovatelný.

Monitoring zdraví SSD disků

Do Windows 10 se také dostane nástroj pro sledování zdraví SSD NVMe disků, který průběžně sleduje hardwarové abnormality.

Pokud nástroj zjistí, že životnost disku se blíží ke konci, upozorní uživatele na potřebu zálohování dat.

I nadále platí, že sestavení v kanálech Dev Channel slouží pouze k testování nových funkcí a vzhledem v rozsáhlému seznamu známých chyb (který je dostupný na stránkách blogs.windows.com se nehodí k ostrému nasazení.