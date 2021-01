Windows 10 nabídnou widgety. Konec živých dlaždic je nablízku

Microsoft po vánoční pauze vydal nové testovací sestavení systému Windows 10, tentokráte v kanále Dev s číselným označením 21286. Po delší době se do Windows dostávají viditelné novinky, se kterými bychom se měli setkat pravděpodobně v letošní velké podzimní aktualizaci.

Nejviditelnější novinkou je bezesporu okno s widgety, které bude dostupné v pravé části hlavního panelu. Okno bude reprezentováno širokou „dlaždicí“ zobrazující počasí, kliknutím na ni se pak zobrazí kompletní nabídka widgetů – počasí, zprávy, sportovní výsledky či pohyby akcií.

Zdroje zpráv bude možné přizpůsobit k obrazu svému, přitom Microsoft údajně bude chránit uživatelovy osobní údaje a preference, aby je nebylo možné zneužít inzerenty třetích stran. Microsoft plánuje přenést tento zdroj zpráv a zájmů i do dalších míst, například do prohlížeče Microsoft Edge.

Novinka je zatím dostupná pouze ve Spojených Státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii a Indii. Její existence dává tušit, že Microsoft začíná pomalu dávat sbohem živým dlaždicím v nabídce Start.

I sure hope so. Live Tiles time has come. We need a new paradigm for Windows.

Immersive, functional, but minimalist. Less reliant on Start. https://t.co/mkXb2dCoZ3

— Daniel Rubino (@Daniel_Rubino) January 6, 2021