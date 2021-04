Windows 10 na Macu s čipem Apple M1? Díky Parallels Desktop je to možné

Prakticky hned po představení nových počítačů Mac s procesory Apple M1 se vyrojily otázky, zda bude na těchto počítačích možné provozovat systém Windows. Neoficiální cestou se to podařilo už na konci loňského roku, nyní je k dispozici „oficiální“ řešení. Má to ale háček.

Paralles Desktop podporuje Windows na ARMových Macích

Systém Windows lze na ARMových Macích provozovat díky aplikaci Parallels Desktop, která se v tomto týdnu dočkala povýšení na verzi 16.5. Skrze tento program lze na čipu Apple M1 provozovat systém Windows nativně, takže si můžete i ve Windows naplno užít výkon tohoto čipu.

Vývojáři Parallels tvrdí, že jejich nová aplikace je 2,5× energeticky úspornější než na procesorech Intel z roku 2020, a přitom dokáže zprostředkovat vysoký výkon – v DirectX 11 na nových Macích údajně pocítíte až o 60 procent vyšší výkon než na MacBooku Pro s grafikou AMD Radeon Pro 555X. Také spouštění virtuálních strojů s Windows 10 má být o 30 procent rychlejší než na MacBooku Pro s procesorem Intel Core i9.

Dosud to zní báječně, kde je tedy ten háček, o kterém jsme hovořili v úvodu? Tím háčkem je fakt, že Microsoft svůj systém Windows 10 pro procesory ARM neuvolnil do běžného prodeje; buď si poslední stabilní verzi obstaráte „bokem“, nebo použijete veřejné Insider Preview. V druhém případě se však musíte spokojit s nestabilním systémem pro testovací účely. Kromě toho na ARMových Windows nerozjedete všechny aplikace a programy naprogramované pro x86 procesory; v tomto případě přichází do hry emulace, která ne vždy stoprocentně funguje.

Aplikace Parallels kromě Windows 10 Pro ARM podporuje i vybrané linuxové distribuce, např. Ubuntu 20.04, Kali Linux 2021.1, Debian 10.7 nebo Fedora Workstation 33-1.2.