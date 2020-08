Vyzkoušeli jej miliony hráčů a teď je český strategický hit Factorio konečně hotový

Návyková strategická pecka Factorio z dílny pražského studia Wube Software je po několika letech strávených v předběžném přístupu Steamu a celkově osmi letech práce konečně hotová – vyšla minulý týden v pátek. Nabízí se za velmi příznivých 25 eur (zhruba 700 Kč).

Vývojáři začali na hře pracovat na jaře roku 2012. V následujícím roce spustili crowfundingovou kampaň na stránce Indiegogo, v rámci níž se jim podařilo vybrat přes 21 500 eur, přičemž žádali 17 000 eur. Od začátku roku 2016 byl titul v předběžném přístupu Steamu a právě zde se mu dostalo nebývalé pozornosti.

2 miliony hráčů a slibné vyhlídky do budoucna

K dnešnímu dni si hru koupilo přes 2 miliony lidí. Podle stránky Steam Charts se zájem o ni od vydání zvýšil o 20 % (u demoverze to bylo dokonce o 240 %) a v jednu chvíli ji současně hrálo až 32 392 tisíc hráčů. To sice nestačí na to, aby Factorio figurovalo na seznamu top deseti nejvíce hraných steamových titulů (na v tuto chvíli desátou aplikaci Wallpaper Engine ztrácí zhruba 8 tisíc hráčů), demoverze však v tuto chvíli „trenduje“ na druhém místě (za „sci-fi Dark Souls“ The Surge 2), takže tato čísla mohou v budoucnu ještě růst.

S vydáním verze 1.0 (odkaz na Steam) se toho zase tolik nezměnilo, stále budujete obří automatizované továrny a bráníte je proti naštvaným domorodcům, kterým vaše zařízení ničí prostředí. Novinkami jsou každopádně například některé zlepšené grafické efekty, vozidlo Spidertron a jeho dálkové ovládání nebo doplňky k moddingu a skriptování. Hra je dostupná na platformy Windows, macOS a Linux.