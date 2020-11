VOCOlinc na český trh uvádí chytrý zvlhčovač vzduchu. Umí HomeKit, Google i Alexu

Společnost VOCOlinc na český trh uvedla další nový produkt, který snadno integrujete do své chytré domácnosti. Jedná se o ultrazvukový zvlhčovač vzduchu MistFlow Humifider VH1, který z 2,5litrové nádržky rovnoměrně distribuuje vodu výkonem 200 ml/hod po dobu až 30 hodin v kuse. Je vhodný do místnosti o maximální ploše 40 m².

Dostatečná vlhkost snižuje pravděpodobnost šíření virů a bakterií v uzavřené, vytopené místnosti a přispívá i k vaší psychické pohodě. Zvlhčovač je kromě manuálních tlačítek ovladatelný skrze aplikaci VOCOlinc (Android, iOS) a hlasové asistenty Siri, Alexa a Google Assistant.

Zvlhčovač funguje napřímo skrze 2,4GHz Wi-Fi a příslušnou aplikaci. Pomocí telefonu či tabletu tak nastavíte načasování produktu, barvu podsvícení, jednu z pěti úrovní intenzity chladivé mlhy i požadovanou percentuální vlhkost v místnosti.

Pro fanoušky chytrých ekosystémů jde o další zařízení, které je možné přidat do svých domácích scén. Nastavit zvlhčení vzduchu při příchodu domů, před spaním, nebo s pomocí senzoru pouze při zavřeném oknu? Možností je nespočet. Přidáním pár kapek esenciálního oleje do nádržky s vodou rázem proměníte zvlhčovač ve difuzér, který rozvine oblíbenou vůni do celé místnosti.

Doporučená cena zvlhčovače VOCOlinc MistFlow Humidifier VH1 byla stanovena na 2 099 Kč včetně DPH.