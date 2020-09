Máme pro vás přehled smartphonů OnePlus, které dostanou OxygenOS 11

Jestli jste chtěli vědět, které smartphony OnePlus dostanou aktualizaci na nový OxygenOS 11, máme pro vás odpověď. Výrobce ji chystá na celkem 12 telefonů, včetně předloňských OnePlus 6 a OnePlus 6T (ty tak obdrží v pořadí již třetí systémový update; začínaly na Androidu 8.1).

Na novou verzi uživatelské nadstavby Androidu 11 se dále mohou těšit majitelé smartphonů OnePlus 6T McLaren Edition, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7 Pro 5G, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T Pro McLaren Edition, OnePlus Nord a letošních vlajkových lodí OnePlus 8 a OnePlus 8 Pro, na nichž je nyní dostupná ve formě betaverze, přesněji řečeno Developer Preview.

Ostrou verzi dostane nejprve „osmičková“ řada a OnePlus Nord, a to pravděpodobně ještě v září. Do konce roku by ji pak měly obdržet řady OnePlus 7T a OnePlus 7.

Přepracovaný vzhled, Always-on displej…

OxygenOS 11 přináší řadu novinek, mezi jinými nový vizuální design (včetně aplikací Počasí, Poznámky nebo Galerie), always-on displej, nový font OnePlus Sans pro lepší čitelnost textu, optimalizovaný tmavý režim (včetně možnosti jej automaticky zapnout a vypnout a zástupce v rychlých nastaveních), živou tapetu, která se mění podle denní doby, a v neposlední řadě novou funkci aplikace Galerie, která podle fotografií a videí uživatele automaticky vytváří týdenní příběh.