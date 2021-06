Venkovní systém Philips Hue: chytrá světla na terasu i na zahradu

Chytré osvětlení Philips Hue je v rámci chytré domácnosti pojem. Jen málokterá značka světel se dokázala natolik vrýt do podvědomí, že ji můžete bez obav doporučit takřka komukoli. Zatímco v úvodním článku jsme se podívali na Philips Hue z obecného pohledu se zaměřením na interiérové osvětlení, tentokrát se vrhneme na systémy určené na terasu či zahradu, kde se chytrá světla taktéž mohou předvést.

Bodová světla Lily Outdoor

Bodová světla Lily Outdoor jsou ideálním způsobem, jak nasvítit konkrétní část vaší terasy či zahrady, a tím jí zvýraznit. Hru světla a stínů můžete vytvořit pomocí 16 milionů barev a všech odstínů bílého světla. Osvítit můžete například objekty, stromy nebo cestu a nechat tak prostor vyniknout.

Kouzlo automatizací, které se s nedávno vydanou čtvrtou verzí mobilní aplikace Philips Hue dočkaly výrazného vylepšení, se skrývá v automatickém rozsvícení světel Philips Hue pomocí časových rozvrhů nebo díky rutinám východu & západu slunce. Tímto způsobem lze samozřejmě světla i vypnout a regulovat. K regulaci nepotřebujete kabely, elektrikáře ani náročnou montáž.

Pro správné fungování je pochopitelně potřeba Philips Hue Bridge, díky kterému můžete ovládat světla z chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím aplikace Philips Hue nebo doplnit do systému interiérové spínací prvky, které budou vaše světla regulovat. Bodová světla Lily Outdoor fungují i s technologiemi Amazon Alexa, Apple HomeKit a Google Assistant, které vám umožní systém Philips Hue pohodlně ovládat hlasem.

Základní jednotka se dodává se vším, co potřebujete, včetně světelných bodů, zdroje, prodlužovacích kabelů a konektorů. Stačí tedy vše rozbalit, provést montáž dle přání a rozsvítit. Bodová světla Lily Outdoor jsou zkonstruována se stupněm krytí IP65: to znamená, že jsou chráněna před nízkotlakým proudem vody. Jedná se o vyšší úroveň ochrany než stupeň IP44 a běžně se používá, když jsou svítidla blízko k zemi nebo vyžadují vyšší ochranu v důsledku určitých venkovních podmínek.

Philips Hue Lily XL: Leistungsstarker Spot für den Außenbereich

V hliníkovém těle se nachází LED světla s životností až 25 000 hodin, celkovým světelným tokem 600 lm, výkonem 49 W, příkonem 8 W a barvou světla mezi 2000–6500 K.

Svítidla Discover, Econic, Fuzo, Impress a Welcome

Svítidla z řady Discover, Econic, Fuzo, Impress a Welcome nabízí celou škálu exteriérových světel, mezi nimiž je na první pohled rozdíl v designu a způsobu jejich použití. Hlavní předností je integrované LED osvětlení, které může na povel hrát doslova všemi barvami.

Exteriérové světlometové svítidlo Discover lze využít především jako silný světelný zdroj LED, který zvládne osvětlit velkou část vaší zahrady. Svítidlo dokáže jasně prosvítit přístupovou nebo příjezdovou cestu či hlavní a vedlejší vchodové dveře. Společně s venkovním senzorem lze využít automatického rozsvícení světel při vašem příchodu a zhasnutí při odchodu. Světelný zdroj odpovídá 79 W, celkový světelný tok je 2 300 lm, příkon a výkon světla je shodně 15 W a odolnost je zajištěna certifikací IP44.

Řada Econic nabízí pět druhů venkovního osvětlení – tři typy nástěnného světla (čtvercové na zdi, lampa zavěšená dolů a lampa zavěšená nahoru), stojanové svítidlo a sloupové svítidlo. Světla Econic se hodí spíše k romanticky laděnému domku, kde má chaos svůj pevný řád. Mírně rustikální vzhled ovšem nelimituje – všechna světla Econic mají 16 milionů barev, světelný zdroj odpovídá 79 W, celkový světelný tok je 1 150 lm, příkon a výkon světel je 15 W a stupeň krytí opět splňuje standard IP44.

Řada Fuzo má k dispozici rovněž pět druhů venkovního osvětlení – tři typy nástěnného světla (čtvercová světla různých velikostí), stojanové a slopupové svítidlo. Fuzo je pravým designovým opakem řady Econic, neboť ostré linie a čistý design se dokonale hodí k modernímu bydlení či čerstvě postavené vile.

Světla řady Fuzo mají 16 milionů barev, světelný zdroj odpovídá 80 W, celkový světelný tok je 1 150 lm, příkon a výkon světel je 15 W a stupeň krytí je taktéž IP44.

Světla Impress má stejně jako předchozí dvě řady také k dispozici pět typů osvětlení – tři nástěnná (různé velikosti a typy skleněných vitrín s LED kvádrem uprostřed), stojanové svítidlo a sloupové světlo. Impress je designovou kombinací sérií Funzo a Econic – ostře řezané linie odpovídají modernějšímu designu, ale LED kvádr uvnitř skleněných vitrín jim dodává nádech tajemna.

Stejně jako předchozí systémy, i řada Impress se pyšní 16 miliony barev. Světelný zdroj odpovídá 49 W, celkový světelný tok je 1 200 lm, příkon a výkon světel je 8 W a stupeň krytí i v tomto případě splňuje normu IP44. Řada světel Impress se však více hodí pro vytvoření atmosféry, než pro osvětlení příjezdové cesty.

Model Welcome má jen jediného zástupce v podobě světlometového svítidla. To stejně jako všechna ostatní venkovní světla vyžaduje spojení s Philips Hue Bridge, díky kterému lze ovládat pohodlně z mobilní aplikace či díky hlasovým asistentům, můžete mu nastavit časovač či po spárování s venkovním senzorem může reagovat na pohyb.

Na rozdíl od ostatních disponuje pouze bílým světlem a jeho různými teplotami, životností až 25 000 hodin, světelný zdroj odpovídá 80 W, celkový světelný tok je 2 300 lm, maximální příkon a výkon světla je 15 W a stupeň krytí splňuje stadnard IP44.

Světelné sloupky Turaco, Lucca a Tuar

Světla z řad Turaco, Lucca a Tuar se od ostatních odlišují především tím, že nemají k dispozici celou barevnou paletu různých barevných odstínů, ale sází na jednoduché bílé světlo. K tomu využívají externí žárovku, jejíž volba je na vašem uvážení, nikoli integrované LED osvětlení. Zatímco řady Discover, Econic, Fuzo a Impress by šlo označit jako světla pro všechny snílky a milovníky domácí pohody, řady Turaco, Lucca a Tuar jsou určeny spíše pro všechny pragmatiky, kteří chtějí mít zahradu, terasu či příjezdovou cestu pořádně osvětlenou bez zbytečných příkras.

Světla Turaco jsou k dispozici tři, konkrétně ve formě venkovního stojanu, sloupku a nástěnného svítidla. Strohý industriální design se hodí především k modernímu domu. Světla se pyšní třídou energetické účinnosti A+, životností až 25 000 hodin, světelným tokem žárovky 806 lm, paticí E27, příkonem a výkonem žárovky 8 W a odolností podle standardu IP44.

Venkovní světla Lucca nabídnou opět tři různé formy, tedy venkovní stojan, sloupek a nástěnné svítidlo. Po designové stránce se jedná o povedená světla, která pro změnu spoléhají na válcový tvar, který je z větší části černý, díky čemž snadno zapadne na jakoukoli zahradu. Světla se pyšní třídou energetické účinnosti A+, životností až 25 000 hodin, světelným tokem žárovky 806 lm, paticí E27, příkonem a výkonem žárovky 8 W a odolností podle standardu IP44.

Osvětlení Tuar máte k dispozici opět ve třech variantách – venkovní stojan, sloupek či nástěnné svítidlo. Světla Tuar patří podle mě k tomu nejmodernějšímu designu, jaký může Philips nabídnout. Hliníkové základny nenechají nikoho na pochybách, že tahle světla nechtějí být jen doplňkem zahrady, ale její plnohodnotnou součástí. Světla se pyšní třídou energetické účinnosti A+, životností až 25 000 hodin, světelným tokem žárovky 806 lm, paticí E27, příkonem a výkonem žárovky 8 W a odolností podle standardu IP44.

Řada Nyro, Daylo a Hue Amarant

Zatímco předchozí řady byly určeny ať už pro vytvoření příjemné atmosféry či osvětlení příjezdové cesty, měly jedno společné – jednalo se vždy o tradiční typy osvětlení. V řadách Nyro, Daylo a Hue Amarant se nicméně ukrývají skvosty, které mají specifická použití pro specifické účely. Ať už jde o decentní osvětlení chodníčku či okraje rodinného domu nebo o světlo pro vytvoření té správné atmosféry ve stísněných podmínkách, jsou právě série Nyro, Daylo a Hue Amarant ta správná volba.

V řadě Nyro se skrývají dva typy osvětlení ve formě venkovního stojanu a nástěnného svítidla. Jejich předností je tvar do písmena L, díky kterému nesvítí po celém okolí, ale jen dolů. To je ideální varianta například pro satelitní městečka, kdy jsou jednotlivé domy blízko u sebe a klasická světla by mohla nepříjemně rušit sousedy. Světla Nyro mají 16 milionů barev, světelný zdroj odpovídá 42 W, celkový světelný tok je 1 000 lm, příkon a výkon světel je 13,5 W a stupeň odolnosti se zastavil na IP44.

Exteriérové nástěnné svítidlo Daylo je specifické kruhové světlo. Nad jeho správným umístěním se budete muset trochu zamyslet, neboť Daylo se nehodí úplně do každého prostoru. Vhodné působiště pro něj může být například pod střechu verandy či u boudy na nářadí. Ve spojení se senzorem pohybu může fungovat jako preventivní opatření proti zlodějům. Světlo Daylo má 16 milionů barev, světelný zdroj odpovídá 80 W, celkový světelný tok je 1 050 lm, příkon a výkon světel je 15 W a stupeň odolnosti se zastavil na IP44.

Philips Hue Amarant: Lineare Leuchte für den Außenbereich

Lineární exteriérové světlo Amarant je ideální světelný zdroj do těžko přístupných míst. S jeho pomocí můžete osvětlit například živé ploty či stěny, přičemž vícero světel Amarant lze vzájemně propojit a vytvořit tak světelnou stěnu.

Integrovaný kovový štít navíc odráží světlo nahoru a rovnoměrně ho rozkládá na velkou plochu, a tím snižuje nepříjemné oslnění. Světlo Amarant má 16 milionů barev, světelný zdroj odpovídá 104 W, celkový světelný tok je 1 400 lm, příkon a výkon světel je 20 W a stupeň odolnosti se zastavil na IP65.

Venkovní LED pásek a senzor

LED pásky jsou populárním způsobem, jak oživit interiér. Klasické pásky se nicméně nehodí pro použití ve venkovních prostorách, což ovšem neplatí pro dvoumetrový a pětimetrový pásek od Philipsu. Spíše než o tradiční LED pásek se jedná o v průměru tenkou trubici, která je naplněna LED světelnými zdroji, jež mohou hrát všemi barvami a zároveň jsou odolné proti venkovním podmínkám.

Venkovní světelný pás je zcela flexibilní a můžete ho tvarovat, ohýbat a manipulovat s ním tak, aby svítil podle vašich potřeb. S přibalenými sponami a šrouby ho můžete instalovat prakticky kamkoliv. Venkovní pásové osvětlení Philips Hue nabízí speciální povlak, který rozptyluje vyzařované bílé nebo barevné světlo. Světelný pás není třeba skrývat, ať už ho používáte pro přímé či nepřímé osvětlení – vše, co vidíte, je jen čisté světlo.

Venkovní LED pásek se dodává se vším, co potřebujete, což je světelný pásek a venkovní napájecí zásuvka. Stačí tedy vše rozbalit, provést montáž dle přání a rozsvítit. Jeho velikost si bohužel nijak nezvětšíte ani nezkrátíte – takto funkcionalita známá z interiérových LED pásků padla za oběť odolnosti IP67. Provozní teplota venkovního LED pásku je −20 až 45 °C, životnost je až 25 000 hodin a příkon je 37,5 W.

Užitečným pomocníkem, který posune venkovní LED světla na úplně jinou úroveň a znatelně vylepší jejich automatizaci, je venkovní senzor. S jeho pomocí si zajistíte pohodlí automatického rozsvícení světel při příchodu domů. Venkovní senzor se snadno montuje a je plně bezdrátový. Instalaci proto můžete zvládnout i bez elektrikáře. Stačí senzor vybalit, nastavit jej pomocí aplikace a namontovat kamkoli chcete. Konfigurování senzoru a nastavení citlivosti na denní světlo a na pohyb se rovněž provádí pomocí aplikace Philips Hue.

Sada se dodává s různými montážními součástmi, takže je možné provést montáž na stěnu, do vnitřního rohu nebo na vnější roh, případně na sloupek. K montáži lze využít také tyč nebo okapový svod. Je proto ideální pro oblast dvoru, garáže nebo kterékoli části kolem vašeho domu, kde je to důležité. Díky napájení pomocí dvojice AA baterií se můžete zcela svobodně rozhodnout, kam venkovní senzor pohybu umístíte.

Venkovní senzor je zkonstruován s ochranou IP54: je chráněn proti vodě stříkající z jakéhokoli směru, díky čemuž vydrží silný déšť a další nepříznivé povětrnostní podmínky. Díky velkému zornému úhlu a rozsahu detekce venkovního senzoru je možné zachytit jakýkoli pohyb v blízkosti vašeho domova. Dokáže přímo zapínat venkovní světla, kterými nevítané návštěvníky nasvítí. Můžete nastavit, že se vám budou rozsvěcet vnitřní světla, takže budete vyvolávat dojem, že jste doma, i když tomu tak právě nebude.

Nízkonapěťová světla LowVolt a srovnání s klasickými světly

Osvětlit celé okolí domu dá nejen spoustu práce, ale také může vlézt pořádně do peněz kvůli vysoké spotřebě elektrické energie, Nemluvě o složitosti instalace, na kterou je v mnohých případech lepší povolat si odborníka. Philips nicméně nabízí také sadu světel LowVolt, která přesně těmto problémům předchází. S ní je totiž možné jednotlivé světelné prvky napojit na sebe navzájem a poté je jednoduše zapojit do klasické zásuvky.

Explore LowVolt outdoor smart lighting from Philips Hue

Řada LowVolt se vyznačuje propojením vícero světelných výstupů do jednoho či více zdrojů, jež lze pohodlně zapojit do zásuvky. Do řady LowVolt spadají světla Impress, Calla, bodová světla Lily a Amaratnt, která lze doplnit také o venkovní LED pásek.

Oproti klasickým světlům přijde vhod především snadná instalace. S pomocí prodlužovacích kabelů a T-spojek můžete propojit prakticky libovolné množství externích světel, ať už máte malou, či velkou zahradu. O sílu napájecího zdroje nemusíte mít obavy, Philips má v nabídce jak slabší 40W zdroj, tak silnější 100W.