Věděli jste, že umělá inteligence pomáhá při nakládání kontejnerů? A ještě šetří emise

Klasickou počítačovou hru, jejímž cílem je co nejkompaktněji umístit různě tvarované prvky do daného prostoru, zná téměř každý. Logistici společnosti Škoda Auto mají před sebou stejný úkol vždy, když mají naložit 40 stop (lehce přes 12 metrů) dlouhý nákladní kontejner. Nyní však mají podporu ve formě aplikace využívající technologie umělé inteligence. Aplikace OPTIKON AI vypočítá nejlepší způsob umístění a optimální množství různých typů palet, čímž maximalizuje nakládkovou kapacitu kontejneru.

Umělou inteligenci nepoužívá pouze Škoda Auto. Zmínit můžeme například BMW, které tuto technologii využívá pro kontrolu laku. Každá čerstvě nalakovaná karoserie musí být v lakovně podrobena automatické kontrole povrchu. Data shromážděná při těchto kontrolách se používají k vytvoření komplexní databáze pro analýzu prachových částic.

Zaměstnanci BMW používají algoritmy AI, které na základě aktuálních dat ze senzorů prachových částic v lakovnách a sušárnách výsledky s touto databází porovnávají. S umělou inteligencí však pracuje také společnost Continental, ale také Mercedes, který tuto technologii využívá ve svých modelech.

David Strnad, vedoucí logistiky značky ve společnosti Škoda Auto, říká: „Tato aplikace na bázi umělé inteligence je významným rozvojovým krokem na naší cestě k digitalizaci logistiky a našich pracovních postupů. Projekt OPTIKON usnadňuje práci skladového personálu. Zároveň šetříme náklady na dopravu a snižujeme emise CO2, protože expedujeme pouze plné kontejnery. OPTIKON má tedy také pozitivní dopad na naši environmentální strategii Green Future.“

Logistika ve Škoda Auto používá OPTIKON od listopadu 2019, a to především pro nakládku kontejnerů, které jsou expedovány do Nižného Novgorodu v Rusku. Kromě komponentů karoserie jsou do Ruska z výrobního závodu Mladá Boleslav expedovány také výrobní materiály, jako například lepidla. V prvních šesti měsících roku 2020 ušetřila společnost Škoda Auto díky optimalizovanému procesu nakládky 151 kontejnerových zásilek, což odpovídá úspoře 80 tun emisí CO2 vzniklých během přepravy.

Pokud jde o technické aspekty, program používá metody matematické kombinatorické analýzy k nalezení různých řešení tzv. problému batohu. Cílem těchto řešení je optimálně vměstnat určité předměty do omezeného prostoru. Zatímco však klasický problém batohu bere v úvahu pouze hmotnost a hodnotu balených předmětů, OPTIKON zvažuje také podlahovou plochu, objem přepravované položky a včasnost odeslání.