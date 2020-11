Vánoce jsou tady a s nimi i velká vánoční soutěž na Smarty!

Je to k neuvěření, ale Vánoce jsou zase tady. Do Štědrého dne nám zbývá něco málo přes měsíc, je tedy nejvyšší čas na (online) nákupy.

Smarty si pro vás připravilo mnoho tipů na vánoční dárky. Načerpáte zde inspiraci na dárky pro svou drahou polovičku, pro prarodiče, ale i pro děti nebo domácí mazlíčky. S nákupy tento rok rozhodně neotálejte, akční nabídky platí pouze do vyprodání skladových zásob.

Aby toho nebylo málo, Smarty může splnit vánoční přání i vám. Zamyslete se, co byste chtěli letos od Ježíška a pošlete své vánoční přání. Před Vánoci budou vybráni tři výherci, kteří dostanou přesně to, o čem snili. Co takhle nový iPhone, výkonný počítač, značkový kryt na mobil a mnoho dalšího? Tak na nic nečekejte, vyberte si svůj dárek, napište originální přání a čekejte, jestli vás ve Smarty vyberou.

Vánoční hru si můžete zahrát ZDE a zabere to pouze minutku.