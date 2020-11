USA vs. Čína: změní se situace Huawei s novým americkým prezidentem?

Spojené státy americké mají nového prezidenta, i když předání nového úřadu bude zřejmě ještě nějakou dobu trvat. Vládnutí demokratického kandidáta Joe Bidena určitě přinese spoustu změn v mnoha odvětvích, mimo jiné i zahraniční politice. I když se nastupující hlava státu připravuje především na boj s pandemií nemoci COVID-19, dá se předpokládat, že brzy přijde na přetřes i obchodní válka s Čínou.

Joe Biden Huawei nejspíše nespasí

Administrativa Donalda Trumpa v posledních letech významně omezila aktivity mnoha čínských společností, nejviditelnější je bezesporu válka s firmou Huawei. Americké bezpečnostní agentury se ohánějí ohrožením národní bezpečnosti vyplývající z napojení Huawei na americkou vládu, žádné veřejné hmatatelné důkazy o „napíchnutých“ sítích nebo zařízeních čínské značky však neexistují.

Ať je pravda na jakékoliv straně, nedá se předpokládat, že Joe Biden po nástupu do funkce začne postupně rušit sankce dopadající na Huawei a další čínské firmy zruší. Ve skutečnosti i on vyznává vůči Číně tvrdý postoj, a i on se v minulosti vyslovil pro zákaz síťového vybavené od Huawei. Spíš než živelné rušení sankcí, můžeme od nového amerického prezidenta očekávat vedení smysluplného dialogu mezi USA a Čínou, kterého Donald Trump nebyl schopen.

Je možné, že administrativa Joe Bidena bude transparentnější, a možná zveřejní přesvědčivější argumenty pro omezování Huawei a dalších čínských firem. Může se však také stát, že některé zákazy padnou, např. by mohl být povolen obchod amerických firem s Huawei. Každopádně jestli se s výměnou amerického prezidenta odehrají nějaké změny v obchodování s Čínou, rozhodně se neuskuteční ze dne na den.

Huawei navíc nepociťuje omezení pouze v USA, ale i v dalších zemích, kde nemůže budovat infrastrukturu, např. ve Velké Británii, Austrálii, Indii či na Novém Zélandu. Otázkou však je, nakolik jsou omezení v těchto zemích „motivována“ sankcemi ze strany USA; Donald Trump se netajil tím, že omezí zemím spolupracujícím s Huawei přístup ke zpravodajským informacím.